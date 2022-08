Világvége

Oroszország - Csernobilnál is súlyosabb nukleáris katasztrófa közeleg

A zaporozsjei atomerőmű ukrajnai bombázása terrorcselekmény, amely olyan katasztrófát idézhet elő, amely az 1986-os csernobili incidenst is háttérbe szorítaná - közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium.



"Az elmúlt napokban az ukrán erők ismételten lőtték a zaporozsjei atomerőmű területét, ami nukleáris terrorcselekmény. A kijevi rezsim ilyen akciói olyan mértékű katasztrófához vezethetnek, amely eltörpülne a csernobili atomerőmű balesete mellett" - mondta Ivan Necsajev, az orosz külügyminisztérium helyettes szóvivője egy moszkvai sajtótájékoztatón.



A diplomata szerint egy ilyen katasztrófa bekövetkezése esetén a sugárzás nemcsak a közeli ukrajnai, oroszországi, donyecki és luhanszki népköztársaságok, hanem európai országok területeit is érintené, és milliók életét veszélyeztetné.

Necsajev azt is elmondta, hogy reméli, hogy a nemzetközi közösség figyelmet fordít a helyszínen kialakult helyzetre. "Támogatjuk a NAÜ [Nemzetközi Atomenergia Ügynökség] missziójának megszervezését a zaporozsjei atomerőműbe, amely júniusban az ENSZ Titkárságának biztonsági és védelmi osztályának döntése miatt megszakadt" - mondta.



Csütörtökön a zaporozsjei tisztviselők azt állították, hogy az orosz légvédelmi rendszerek meghiúsítottak egy rakéta- és dróntámadást az atomerőmű és a közeli Energodar városa ellen.



"Az ukrán hadsereg folyamatosan próbálja lőni és bombázni a békés várost és a zaporozsjei atomerőművet" - mondta Vlagyimir Rogov, a Zaporozsjei terület katonai-polgári közigazgatás főtanácsának tagja, hozzátéve, hogy minden támadást visszavertek, és az ukrán tüzérségi állásokat ellentűzzel találták el.



Szerdán a Kanadából, Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Japánból, Nagy-Britanniából, Kanadából és az Egyesült Államokból álló Hetek csoportja (G7) felszólította Oroszországot, hogy adja vissza Ukrajnának a moszkvai erők által március elején elfoglalt atomerőművet. A csoport szerint a lépés biztosítaná a létesítmény "biztonságos működését". Az atomerőművet az orosz csapatok vették át, de továbbra is ukrán személyzet üzemelteti és tartja karban.



Egy nappal korábban Moszkva összehívta az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését, hogy megvitassák az "ukrán provokációkat", köztük az atomerőmű elleni sorozatos támadásokat. Az ülésre várhatóan csütörtökön kerül sor.



Hétfőn Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő azzal vádolta Kijevet, hogy egész Európát túszként tartja fogva, mondván, hogy kormánytisztviselői "nyilvánvalóan nem haboznak felgyújtani náci bálványaik kedvéért". Kijev ugyanakkor minden vádat tagadott, azt állítva, hogy az orosz csapatok lőtték a létesítményt, hogy az ukrán erőket bekerítsék.



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a zaporozsjei üzem a legnagyobb Európában, és akár 60 tonna dúsított urániumot és plutóniumot is tartalmaz a reaktormagokban és a kiégett fűtőelemek tárolójában.