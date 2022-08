Tudomány

Mérgező anyagok miatt már sehol sem fogyasztható az esővíz

Az esővíz ma már a Föld minden pontján túl szennyezett ahhoz, hogy emberi fogyasztásra alkalmas legyen, mert a mérgező kémiai anyagok jelenléte meghaladja az ajánlott határértékeket - derül ki a Stockholmi Egyetem tudósainak szerdán ismertetett tanulmányából.



"Adataink szerint ma már egyetlen pontja sincs a Földnek, ahol az esővíz elég tiszta lenne az emberi fogyasztásra" - fogalmazott az AFP-nek nyilatkozva Ian Cousins, a Stockholmi Egyetem tanulmányának vezető szerzője. A tanulmány az Environmental Science and Technology című lapban jelent meg.



A Cuousins által irányított kutatócsoport a 2010 óta rendelkezésre álló adatokat tanulmányozta. Arra a következtetésre jutottak, hogy "az Antarktisztól a Tibeti-fennsíkig" meghaladják az ártalmas anyagok azt a szintet, melyet az Egyesült Államok Környezetvédelmi ügynöksége (EPA) határozott meg.



Ebben a két, érintetlennek számító régióban is 14-szerese a perfluor-alkil anyagok (PFA-k - az ember által előállított mesterséges vegyi anyagok) szintje az ivóvízzel kapcsolatos amerikai ajánlásoknak.



A PFA-kat közérthetőbben "örök vegyi anyagoknak" is nevezik, mivel rendkívül lassan bomlanak le. Eredetileg a samponok, csomagolóanyagok és sminktermékek összetevőjeként jutnak el környezetünkbe, beleértve a vizet és a levegőt is. Elfogyasztva pedig felhalmozódnak a szervezetben.



Egyes tanulmányok szerint a PFA-knak való kitettség befolyásolja a termékenységet és a magzati fejlődést. Szintén megnöveli az elhízás és bizonyos ráktípusok (prosztata-, vese- és hererák), valamint a magasabb koleszterintszint kockázatát.



Ian Cousins megjegyzi: az EPA nemrég csökkentette a PFA elfogadható szintjét, miután felfedezték, hogy ezek a vegyi anyagok befolyásolhatják a gyermekek oltóanyagokra adott immunválaszát.



A tudós kijelentette: a PFA-k beivódása környezetünkbe ma már visszafordíthatatlan folyamat, a bolygó többé nem képes semlegesíteni ezek környezeti hatását.