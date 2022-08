Pandémia

Amerikaiak százai fertőződhettek meg a gyermekbénulás vírusával

Amerikaiak százai fertőződhettek meg a gyermekbénulás vírusával - állították pénteken New York állam egészségügyi hatóságai, miután két különböző megyében szennyvízmintákban azonosították a vírust.



Dr. Mary Bassett állami egészségügyi biztos szerint, ahogyan azt a korábbi gyermekbénulás-járványok is mutatták, "a New York-iaknak tudniuk kell, hogy minden egyes észlelt gyermekbénulásos eset után több száz másik ember is megfertőződhet".



"A legújabb szennyvízvizsgálati eredményekkel párosulva a minisztérium úgy kezeli az egyetlen gyermekbénulásos esetet, mint a jéghegy csúcsát a sokkal nagyobb potenciális terjedésnek. Amit tudunk, az egyértelmű: a gyermekbénulás veszélye ma is jelen van New Yorkban" - tette hozzá Bassett.



A gyermekbénulásos mintákat két különböző helyről vették júniusban és júliusban Orange megyében, valamint egy helyről júliusban Rockland megyében - közölte New York állam egészségügyi minisztériuma.



Július végén New York egészségügyi tisztviselői azonosították az első gyermekbénulásos esetet közel egy évtized óta az Egyesült Államokban. Az áldozat egy meg nem nevezett 20 éves Rockland megyei férfi volt, aki nyilvánvalóan a vírus egy oltásból származó törzsét kapta el, és gyengeséget és bénulást kezdett tapasztalni.



A hatóságok megjegyezték, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok nem utalnak arra, hogy a férfi volt az átvitel forrása, hozzátéve, hogy "a vírus eredetének vizsgálata folyamatban van". Azt is elmondták, hogy a megelőzési intézkedések bevezetésén dolgoznak, különösen az oltási klinikákon, hozzátéve, hogy "a legjobb módja annak, hogy New York gyermekbénulás-mentes maradjon, ha a lakosság magas immunitását oltás révén fenntartjuk".

Szembenézve egy újabb potenciális válsággal, amely a Covid-19-járvány és a majomhimlőjárvány nyomdokaiba léphet, az egészségügyi minisztérium arra biztatta azokat, akik még nem tették meg, hogy azonnal oltassák be magukat. Azt is közölte, hogy azok, akik Rockland megyében, Orange megyében és New York nagyvárosi területén élnek, dolgoznak, iskolába járnak vagy oda látogatnak, a legnagyobb veszélynek vannak kitéve a vírus elkapása szempontjából.



Az Egyesült Államok 1979-ben felszámolta a gyermekbénulást, és azóta nem jelentettek az országon belülről származó új esetet. Az elmúlt négy évtizedben csak olyan embereknél jelentettek új fertőzéseket, akik a tengerentúlról hozták magukkal a vírust.



Bár a gyermekbénulás gyógyíthatatlan, védőoltással megelőzhető - közölték az egészségügyi hatóságok. A vakcina 99%-ban hatékony azoknál a gyermekeknél, akik megkapják az összes szükséges adagot, míg az amerikaiak mintegy 93%-a legalább három adagot kap kisgyermekkorára.



A gyermekbénulás vagy poliomyelitis életveszélyes és rendkívül fertőző betegség, amely olyan személyek által is átvihető, akik tüneteket nem mutatnak. A legrosszabb esetben az agyat és a gerincvelőt is érintheti, agyhártyagyulladást vagy bénulást okozva.