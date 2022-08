Háború

Ezért nem fog Oroszország atomfegyvereket bevetni Ukrajnában

"Tarthatatlanok és alaptalanok" azok az állítások, amelyek szerint Oroszország atomfegyverek bevetésével fenyegetőzik Kijev ellen - jelentette ki pénteken New Yorkban Andrej Belouszov, az ENSZ atomsorompó-szerződés (NPT) felülvizsgálati konferenciáján részt vevő moszkvai küldöttség helyettes vezetője.



"Ez lehetetlen, mivel az orosz doktrinális irányelvek szigorúan korlátozzák azokat a vészhelyzeteket, amelyekben a nukleáris fegyverek alkalmazása hipotetikusan lehetséges, nevezetesen válaszul a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos agresszióra, vagy válaszul a hagyományos fegyverekkel kapcsolatos agresszióra, amikor az állam puszta léte van veszélyben" - magyarázta Belousov.



"Ezen hipotetikus forgatókönyvek egyike sem releváns az ukrajnai helyzet szempontjából" - jelentette ki.



Az orosz diplomata visszautasította azokat a célzásokat is, amelyek szerint Moszkva "magas készültségbe" helyezte nukleáris elrettentő erejét, és kifejtette, hogy a jelenlegi "fokozott éberség" állapota, a stratégiai parancsnokságokon szolgálatot teljesítő extra személyzet "teljesen különbözik" a stratégiai nukleáris erők tényleges "magas készültségi állapotától".



Belouszov azzal érvelt, hogy az ukrajnai válsággal összefüggésben az orosz tisztviselők által valaha is hangoztatott figyelmeztetések a "nukleáris háború komoly kockázatáról" a NATO-nak szóltak, hogy így riasszák el a nyugati országokat a közvetlen agressziótól, mivel azok "veszélyesen egyensúlyoznak az Oroszországgal való közvetlen fegyveres összecsapás határán".



Bár nem nevezte meg a vádlókat, Belouszov válasza azután hangzott el, hogy az atomsorompó-szerződéssel foglalkozó konferencián részt vevő ukrán küldöttség szerdán "nukleáris terrorizmussal" és azzal vádolta Moszkvát, hogy "nyíltan fenyegeti a világot azzal, hogy képes nukleáris fegyvereket használni".

Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétfői beszédében szintén "vakmerő, veszélyes nukleáris kardcsörtetéssel" vádolta Oroszországot "az Ukrajna önvédelmét támogatók" felé. Blinken azt állította, hogy az Egyesült Államok sokkal "felelősségteljesebb" nukleáris fegyverzettel rendelkező állam, és "csak szélsőséges körülmények között fontolná meg a nukleáris fegyverek alkalmazását, szövetségesei és partnerei létfontosságú érdekeinek védelmében".



Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn az atomsorompó-szerződés konferenciájának résztvevőihez intézett levelében megismételte, hogy egy nukleáris háborúnak nem lesznek győztesei, és soha nem szabad megengedni, hogy az bekövetkezzen.



Joe Biden amerikai elnök a héten kijelentette, hogy Washington készen áll arra, hogy mielőbb tárgyalásokat folytasson Moszkvával "egy új fegyverzetellenőrzési keretről". Szergej Lavrov külügyminiszter szerint azonban az Egyesült Államok még nem állt elő semmilyen javaslattal egy olyan megállapodással kapcsolatban, amely potenciálisan felváltaná a Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződést.



A mérföldkőnek számító Új START továbbra is az egyetlen jelentős fegyverzetellenőrzési megállapodás Moszkva és Washington között, amely még mindig hatályban van. A megállapodás 2021 elején a lejárat szélén állt, de végül nem sokkal Biden beiktatása után sikerült megmenteni, amikor Washington végül beleegyezett Moszkva felhívásába, hogy előfeltételek nélkül hosszabbítsák meg az egyezményt. A megállapodás jelenleg 2026-ban jár le.