Energiaválság

A világ újra belép a szénkorszakba

A globális szénkereslet 2022-ben elérheti a 8 milliárd tonnát, ami megfelel a 2013-ban elért történelmi csúcsnak, és 2023-ban tovább nőhet - közölte a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) csütörtökön közzétett szénpiaci jelentésében.



"A jelenlegi gazdasági és piaci trendek alapján a globális szénfelhasználás az előrejelzések szerint 2022-ben 0,7%-kal, 8 milliárd tonnára emelkedik, feltételezve, hogy a kínai gazdaság az év második felében a várt módon helyreáll. Ez a globális összmennyiség elérné a 2013-ban felállított éves rekordot, és a szén iránti kereslet jövőre valószínűleg tovább nő, új történelmi csúcsra" - áll a jelentésben.



Az ügynökség szerint a keresletet a földgáz árának emelkedése hajtja fel, ami számos országot arra kényszerít, hogy egyre inkább gázról szénre váltson, és újraindítsa a korábban bezárt széntüzelésű erőműveket.



A jelentés szerint Kína, amely "a globális szénfogyasztás több mint feléért felelős", a kereslet növekedésének fő hajtóereje lesz 2022 második felében, annak ellenére, hogy az év első felében 3%-kal csökkent a kereslet.



Az indiai szén iránti kereslet várhatóan szintén növekedni fog az ország gazdasági növekedése és a villamos energia szélesebb körű felhasználása miatt. Az előrejelzések szerint az EU is hozzájárul a kereslethez, mivel az orosz gázimport csökkenése miatt egyre inkább a szénhez fordul a villamosenergia-termelésben a gáz helyettesítésére vagy a téli időszakra való tartalékolásra.



Az IEA hozzáteszi, hogy a szénpiacok 2023-ban is volatilisek maradnak, különösen az uniós szénembargó életbe lépése után, és az árak még jóval a jövő évben is növekedhetnek.



"Mivel a földgáz árának szárnyalása számos piacon versenyképesebbé tette a szenet, a nemzetközi szénárak is emelkedtek, és 2021 októbere és 2022 májusa között háromszor is történelmi csúcsot döntöttek. Az orosz szénre vonatkozó szankciók és tilalmak megzavarták a piacokat, és más nagy exportőrök problémái is hozzájárultak az ellátási hiányokhoz. Mivel más széntermelőknek nehézségekbe ütközik az orosz termelés pótlása, a szén határidős piacain az árak azt jelzik, hogy a szűkös piaci feltételek várhatóan a jövő évben és azt követően is fennmaradnak" - állapítja meg az IEA.