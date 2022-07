Földmozgás

Erőteljes földrengés rázta meg Nepált

6,0-es erősségű földrengés rázta meg Nepált vasárnap reggel - adta ki a riasztást az RSOE EDIS. A rengés a nepáli Katmandutól 147 km-re történt reggel 8.13-kor, eddig nem jelentettek károkat vagy áldozatokat.



A közelmúltbeli nepáli földrengések példátlan károkat okoztak: a 2015. április 25-én a Richter-skála szerinti, 7,8-as erősségű, nagy intenzitású földrengés, amely a Nepál középső részét fővárosa, Katmandu és Pokhara városa között pattant ki, a becslések szerint 8964 embert ölt meg és közel 22 000 embert sebesített meg.



A földrengés, amelyet Gorkha földrengésnek neveztek, Észak-India több városát is megrázta, és remegéseket éreztek Lahore-ban, Pakisztánban, a tibeti Lhászában és a bangladesi Dakkában is.



A rengést követően Katmandu nemzetközi repülőterét lezárták. A földrengés lavinát váltott ki a Mount Everesten is, 22 embert ölt meg. 2015. május 12-én nagy utórengésre került sor, ennek a rengésnek az epicentruma a Katmandu és a Mount Everest közötti kínai határ közelében volt. Becslések szerint több mint 200 ember vesztette életét ebben a rengésben, és több mint 2500-an megsebesültek.



Nepál 1934-ben szenvedte el a legsúlyosabb, 8-as erősségű feljegyzett földrengést, amely elpusztította Katmandu, Bhaktapur és Patan városait. Azóta megállapították, hogy az indiai lemez az eurázsiai lemez alatt évente 5 cm-rel szubduktálódik. Ez felelős a Himalája fiatal hegyeinek kialakulásáért és magasságának növekedéséért, de a régiót is hajlamossá teszi a földrengésekre.