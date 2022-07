Világvége

Az irányíthatatlanná vált kínai rakéta szombaton csapódik a Földbe

Egy gigantikus kínai rakéta darabjai várhatóan a hétvégén a Földre zuhannak az űrből való ellenőrizetlen visszatérés során, ami az embereket potenciálisan veszélyes hulló törmeléknek teheti ki, bár annak a kockázata, hogy bárki megsérül, alacsony.



A rakéta darabjai július 30-án, szombaton, UTC idő szerint 19:24-kor (15:24-kor EST) csapódnak majd a Földbe a New York City és Új-Zéland között valahol, a törmeléket nyomon követő Aerospace Corporation szerint. A mérés hibahatára plusz-mínusz hét óra.



Kína múlt vasárnap harmadszor indította el legnagyobb teljesítményű rakétáját, a Hosszú Menetelés 5B rakétát, hogy támogassa a nemzet Tiangong űrállomásának folyamatban lévő építését. A 54 méter magas rakéta egy Wentian nevű laboratóriumi modult szállított a Tiangongot Föld körüli pályán összeszerelő űrhajósok legénységének.



A rakéta egyik hatalmas, 22 tonnás hordozórakétáját úgy tervezték, hogy a modullal együtt pályára álljon. Normális esetben a kiégett hordozórakéták ellenőrzött módon, kiszámítható leszállóhelyeken, lakatlan területeken esnek vissza a Földre.



Kína azonban mindhárom Hosszú Menetelés 5B küldetése során hagyta, hogy a rakéta részei ellenőrizetlenül hulljanak vissza a Földre. A jármű 2020-as szűzrepülése után a kilövésből származó törmelék az Elefántcsontparton élő közösségekre hullhatott, míg 2021-ben a hordozórakéta részei az Indiai-óceánba estek. Bár a hordozórakéta és a többi indítás maradványa a visszatérés során kisebb részekre bomlik, a Reuters szerint elég törmelék marad meg ahhoz, hogy 2000 kilométeres területen fémszilánkok hulljanak le.



A legtöbb ellenőrizetlen űrszemét ártalmatlanul pottyan le lakatlan területeken, de néhány a múltban már okozott aggodalmat. Például a szovjet Kosmos 954 műhold 1978-as ellenőrizetlen lezuhanása során Kanada északi részén radioaktív hulladékot szórt szét, tavaly pedig a SpaceX egyik hordozórakétájának részei zuhantak vissza Washington vidéki részén.

"Szeretnénk megismételni a nyilvánosság számára, hogy bár a konkrét személyeket fenyegető kockázatok nagyon-nagyon alacsonyak ennél a visszatérésnél, de nem nulla, és ezért fontos számunkra, hogy nyomon kövessük ezt az objektumot, és megosszuk az információinkat, amint azok rendelkezésre állnak" - mondta Marlon Sorge, a The Aerospace Corporation Orbitális és Visszalépési Törmelékkutató Központjának műszaki munkatársa és igazgatója a Motherboardnak e-mailben küldött nyilatkozatában.



"A visszatérő törmelék által egy adott évben bármely konkrét személyt - tehát téged, engem, a szomszédodat vagy a barátodat - fenyegető kockázat 1 per 100 milliárd" - folytatta. "A villámcsapás kockázata 80 000-szer nagyobb. Ennél a bizonyos visszatérésnél a kockázat egy adott személyt 6 per 10 trillió. A Földön élő közel 1 milliárd ember - a teljes lakosság 12 százaléka - kockázata majdnem nulla".



"Ennek ellenére, ismétlem, a kockázat nem nulla az ezzel a visszahatással kapcsolatos balesetek esetében: 1:1000 és 1:230 között van" - tette hozzá. "Ez legalább tízszer nagyobb kockázat, mint az Egyesült Államok politikája alapján elfogadott 1:10.000-hez küszöbérték. Fontos megkülönböztetés, hogy egy ilyen baleset nem jelent halálos áldozatot. A visszatérő eseményekkel kapcsolatban a "baleset" kifejezés nagyon specifikus, és a földön tartózkodó emberek által a lezuhanó törmelék miatt elszenvedett sérüléseket jelenti. Nem csak haláleseteket jelent."



Az űrszeméthez kapcsolódó kockázatokat egy nemrégiben megjelent Nature Astronomy tanulmány is vizsgálta, amely szerint 10 százalékos esély van arra, hogy ebben az évtizedben egy ember meghal a lezuhanó űrhajóalkatrészek miatt.



"El lehet képzelni, hogy a globális délen egy megavárosban vagy egy fejlődő ország vidéki területén valakit rejtélyes módon megöl egy égből lezuhanó kis fémdarab" - mondta a Motherboardnak Michael Byers, a Brit Columbia Egyetem politológia tanszékének professzora, a tanulmány társszerzője.



"Ezt úgy fogják jelenteni, mint egy rakétatest darabját?" - tette fel a kérdést. "Vajon a globális média értesülni fog erről a fejleményről? Úgy értem, a lényeg itt az, hogy a bejelentett halálesetek hiányáról beszélünk".