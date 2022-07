Pandémia

A majomhimlő terjedését globális vészhelyzetnek nyilvánították

Világszerte 16 000 esetet jelentettek, bár az Egészségügyi Világszervezet szerint a kiugrás még mindig a meleg férfiak körében koncentrálódik. 2022.07.23 18:17 ma.hu

Az Egészségügyi Világszervezet szombaton "nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek" nyilvánította a majomhimlő globális terjedését, egy szinttel a Covid-19-hez rendelt pandémiás státusz alatt. Jelenleg 75 országban 16 ezer megbetegedést regisztráltak - közölte Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója.



A majomhimlőjárvány, amely májusban kezdődött meleg férfiak körében Európában, az első olyan járványkitörés, amelyet a WHO 2020 januárjában a Covid-19 óta közegészségügyi vészhelyzetnek minősített, két hónappal azelőtt, hogy a szervezet globális világjárvánnyá nyilvánította volna.



"Olyan járvánnyal állunk szemben, amely gyorsan terjedt a világban, új terjedési módokon keresztül, amelyekről túl keveset tudunk" - mondta Tedros a WHO vészhelyzeti bizottságával folytatott megbeszélést követően. Rámutatva a majomhimlő olyan országokban való terjedésére, ahol hagyományosan nem fordul elő, valamint az emberi egészségre jelentett kockázatára, Tedros hozzátette, hogy "mindezen okok miatt úgy döntöttem, hogy a globális majomhimlőjárvány nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetet jelent".



A majomhimlő hasonló az 1980-ban felszámolt emberi himlőhöz, Nyugat- és Közép-Afrika egyes részein endémiás. Kezdeti tünetei közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség, és az érintetteknél jellegzetes bőrelváltozások alakulnak ki.



Az első európai megbetegedések szinte kizárólag meleg és biszexuális férfiaknál fordultak elő, és az egészségügyi tisztviselők megjegyezték, hogy a betegek nemi szervein is megjelentek az elváltozások. Bár nem világos, hogy a jelenlegi járvány kizárólag szexuális érintkezés útján terjed-e, Tedros kijelentette, hogy "ez egy olyan járvány, amely a férfiakkal szexuális kapcsolatot tartó férfiak körében koncentrálódik, különösen azoknál, akiknek több szexuális partnerük van".



Tedros felszólította a meleg férfiakat képviselő csoportokat, hogy "fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyek védik mind az érintett közösségek egészségét, mind az emberi jogokat és méltóságot", de a WHO vezetője nem szólította fel ezeket a férfiakat arra, hogy tartózkodjanak a szexuális tevékenységtől.



A himlő és a majomhimlő elleni kombinált vakcina gyártása folyamatban van, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és több európai ország nagyvárosaiban már kiosztották.



Bár a majomhimlő egyes afrikai törzsei a megfertőzöttek 3-6%-át megölik, a jelenlegi járvány lényegesen enyhébbnek tűnik. Tedros szerint a betegség világszerte eddig mindössze öt ember halálát okozta.

Egy nappal a WHO ülése előtt az Egyesült Államokban regisztrálták az első olyan eseteket, amelyekben gyermekek is érintettek. Mindkét eset "olyan egyénekre vezethető vissza, akik meleg férfiak közösségéből származnak" - mondta Rochelle Walensky, a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) igazgatója a Washington Postnak, bár azt nem tisztázta, hogy ezek a gyerekek szexuálisan vagy nem szexuális úton, például a beteg ruhájával való érintkezés révén kapták-e el a betegséget.



Európában legalább öt gyermek is megfertőződött.