Pandémia

A WHO új vírusjárványt jelentett be

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új vírusjárvány miatt fújt riadót, miután Ghánából két Marburg-vírusos megbetegedést jelentettek, ami az első alkalom, hogy a halálos ebolához hasonló vírust a nyugat-afrikai országban megtalálták, és csak a második alkalom, hogy a régióban előfordult.



A WHO vasárnap közzétett cikkében azt írja, hogy a múlt hónapban Ghána déli Ashanti régiójában két embertől vett vérminták arra utalnak, hogy mindketten a Marburg-vírusban szenvedtek.



Mindkét betegnek olyan tünetei voltak, mint a hasmenés, láz, hányinger és hányás, és a június végi kórházi felvételük után egy napon belül meghaltak. Az egyik beteg 26 éves volt, a másik 51 éves.



Mostanra a két beteg több mint 90 kontaktját azonosították, akiket a WHO és a regionális egészségügyi hatóságok is figyelemmel kísérnek. A globális egészségügyi ügynökség azt állítja, hogy védőfelszerelések biztosításával, a betegség felügyeletének megerősítésével, teszteléssel, a kontaktok felkutatásával és a közvéleménynek a betegség kockázataival és veszélyeivel kapcsolatos tudatosságának növelésével is segíti Ghánát.



"Az egészségügyi hatóságok gyorsan reagáltak, és előnyt szereztek az esetleges járvány kitörésére való felkészülésben. Ez azért jó, mert azonnali és határozott fellépés nélkül a Marburg könnyen kicsúszhat a kezünkből. A WHO a helyszínen támogatja az egészségügyi hatóságokat, és most, hogy a járvány kitörését bejelentették, több erőforrást mozgósítunk a válaszlépésekhez" - mondta Dr. Matshidiso Moeti, a WHO afrikai regionális igazgatója.



A Marburg-vírust a WHO a jól ismert Ebola-vírusos betegséghez hasonló, erősen fertőző vírusos vérzéses lázként írja le. A betegség fertőzött állatoktól, például gyümölcsdenevérektől terjed az emberekre, és a fertőzött emberek testnedveivel, felületekkel és anyagokkal való közvetlen érintkezés útján terjed az emberek között.



A betegség hirtelen kezdődik, magas lázzal, erős fejfájással és rossz közérzettel jár. Azt is megjegyzik, hogy sok betegnél a fertőzést követő hét napon belül súlyos belső vagy külső vérzés alakul ki.



"A lakosságnak ezért azt tanácsolják, hogy kerüljék el a denevérkolóniák által lakott barlangokat, és fogyasztás előtt minden hústerméket alaposan főzzenek meg" - tanácsolják a ghánai egészségügyi hatóságok.



Bár a halálozási arány a korábbi járványkitörések során a vírustörzstől függően 24% és 88% között változott, a betegségre még mindig nincs jóváhagyott vakcina vagy vírusellenes kezelés. Az orvosok a betegek túlélésének javítása érdekében csak támogató kezelést alkalmazhatnak, például rehidrálást szájon át vagy intravénásan adott folyadékokkal és a specifikus tünetek kezelésével.

A Marburg-vírus első, valaha bejelentett kitörését 1967-ben jelentették Németországban. Azóta a WHO szerint a betegség fellángolását és szórványos eseteit jelentették Angolából, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Kenyából, Dél-Afrikából és Ugandából.



Az eddigi leghalálosabb járvány 2005-ben Angolában tört ki, ahol több mint 200 ember halt bele a betegségbe.