Katasztrófa

Több ezer hektáron tombolnak erdőtüzek Európa déli térségein

Több ezer hektárra terjedtek ki az Európa déli térségein, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban tomboló erdőtüzek vasárnap.



Franciaország délnyugati részén hat napja pusztító két erdőtűz miatt eddig több mint 14 ezer embert kellett biztonságba vinni. Az illetékes prefektúra szerint a tűz veszélyezteti a Bordeaux városától délre található Teste-de-Buch kempinget és Landiras települést, ahonnan többeket evakuáltak. Az erdőtüzek veszélye miatt lezárták a turisták előtt Európa legnagyobb és legmagasabb homokdűnéjét, a Pilat-dűnét. A széllökések által szított lángok az említett térségekben 10 500 hektár földet perzseltek fel.



A Météo France meteorológiai szolgálat hőségriasztást adott ki Franciaország atlanti-óceáni partvonalának szinte teljes hosszára. Vasárnap 37-40 Celsius fokot mértek az ország délnyugati térségeiben. A közlés szerint a hőhullám északi irányba terjed és hétfőn fog tetőzni.



Spanyolországban tűzoltóhelikopterekkel próbálták megfékezni az egyébként nehezen hozzáférhető hegyvidéken tomboló lángokat. A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) hőségriasztást adott ki az északi Aragon, Navarra és La Rioja régiókra, ahol akár 42 Celsius fokot is elérhet a hőség.



A hőmérséklettel összefüggő halálozásokat figyelő III. Károly Intézet adatai szerint Spanyolországban 360 halálesetet okozhatott az idei nyár második spanyolországi hőhulláma július 10. és 15. között, szemben az előző hat nap 27 olyan halálesetével, amely a hőmérséklettel függ össze.



Egy utcaseprő hőguta okozta halála után Madridban engedélyezték a köztisztasági dolgozóknak, hogy este végezzék munkájukat.



Portugáliában a hőség valamelyest ugyan csökkent a hétvégén, de még két erdőtűz pusztít az ország északi felén. A portugál egészségügyi minisztérium szombat esti összesítése szerint az utóbbi egy héten 659, többségében idős ember hunyt el a hőhullám következtében.



Az egy hete rendkívüli szárazsággal küzdő Olaszországban a nap folyamán szintén több erdőtűz megfékezésén fáradoztak a tűzoltók. Csak Szicília szigetén három erdőtűzről tudni, a hatóságok egy helikoptert és két tűzoltó repülőgépet is bevetettek a lángok elleni harcban.



A Rómától keletre található L'Aquilában is tűzoltórepülőgépet kellet bevetni a tűzoltóság földi egységeinek támogatására.



Görögországban vasárnap több mint 150 tűzoltó fáradozott Kréta szigetén a péntek óta tomboló erdőtűz megfékezésén Rethümno településének térségében. A görög tűzoltóság szerint továbbra is nagyon magas a kockázata újabb erdőtüzek kitörésének, különösen a fővárost is magában foglaló Attika régióban, Euböa, Kréta, Leszbosz és Számosz szigetein, valamint a Peloponnészosz-félsziget északkeleti részén. Vasárnapra virradóra összesen 119 erdőtüzet jelentettek Görögországban, ezek többségét sikerült gyorsan eloltani.

Nagy-Britanniában vasárnap azzal vádolták a kormányt, hogy nem veszi komolyan a hőhullámot, amely az előrejelzések szerint hétfőn tör rá az országra és akár haláleseteket is okozhat. Boris Johnson leköszönő miniszterelnök szombaton távolmaradt a témában tartott válságtanácskozástól, és inkább barátaival töltötte az időt, egy munkatársa pedig azon örvendezett, hogy első ízben Angliában is eléri a 40 fokot a hőmérséklet, és arra buzdította az embereket, hogy élvezzék a napsütést.



Londonban hétfőn meghaladhatja a 40 fokot a hőmérséklet, amire még nem volt példa a szigetországban. Az Angliában eddig mért legmagasabb hőmérséklet 38,7 fok volt, ezt 2019. július 25-én jegyezték fel Cambridge-ben.