Pandémia

Már egy halpiacon is megjelent a kolera a kínai Wuhanban

Mint arról a ma.hu már korábban beszámolt, felütötte a fejét a kolera Kínában, hétfőn megerősítettek egy kolerás esetet a kínai Wuhan városában, az első dokumentált Covid-fertőzés helyszínén, így egyre nagyobb a pánik az országban.



A Wuhan Egyetemen észlelt eset a második megerősített fertőzés idén, miután márciusban is találtak egyet. 2021-ben pedig öt betegnél volt pozitív a kolerateszt, 2020-ban pedig 11 megbetegedés történt, halálesetről nem érkezett jelentés.



Most azonban egy piacon a teknősökből vett mintákban is megtalálták a betegség kialakulásáért felelős kórokozót. Az eset igen érzékenyen érintette a kínai embereket, egyesek a COVID-19-vel hozták összefüggésbe.



A helyi hatóságok csütörtökön késő este közölték, hogy fertőtlenítették azt az élelmiszerpiacot, és bár nem találtak emberi kolerás esetet azok között az emberek között, akik kapcsolatba kerültek a teknősökkel, az ezeket árusító üzletet három napra bezárásra kötelezték.



A hatóságok szerint azonban a hétfőn bejelentett, a diák fertőzését okozó Vibrio cholerae O139 törzs és a fertőzött minták között nincs kapcsolat.



A hatóságok nyomon követik a teknősökkel azonos tételből származó, máshová szállított, meg nem határozott termékeket is - közölte a Wuhan Hongshan körzetében működő járványvédelmi hatóság.



Annak ellenére, hogy a kolerajárvány kitörésére utaló egyértelmű jelek hiányoznak, az újabb járvány kitörése miatt annyian aggódtak, hogy felrobbant majdnem az internet a keresések miatt.

A legkorábbi, 2019 végi COVID-19 fertőzéseket eredetileg egy wuhani helyi piachoz kapcsolták, amely a tenger gyümölcseit és haltermékeket is árult. A COVID-19-et okozó SARS-CoV-2 vírus eredete továbbra is rejtély és a Kína és az Egyesült Államok közötti feszültség egyik fő forrása.



"Vegyék le a COVID tanulságát, és siessenek a forráskereséssel a bizonyítékok biztosítása érdekében!!!" - írta egy weibo-felhasználó, a kínai közösségi oldal majdnem olyan, mint a Facebook.



Az Egészségügyi Világszervezet leírása szerint a kolera "rendkívül virulens betegség, amely súlyos, akut, vizes hasmenést okozhat". Szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed. A legtöbb fertőzött embernek nincsenek tünetei, de egy kisebbségnél súlyos kiszáradással járó akut hasmenés alakulhat ki. A kolera "könnyen kezelhető betegség", de ha nem kezelik, "órákon belül" halálos kimenetelű lehet.



"A Vibrio cholerae O139 kimutatása ... ismét emlékeztet bennünket arra, hogy a halpiacok, bár kulturális és gazdasági szempontból fontosak Ázsiában, különböző közegészségügyi kockázatokkal járnak" - mondta Andrew Greenhill, az ausztrál Federation University mikrobiológus professzora.



Greenhill szerint jelenleg nincs komolyabb ok az aggodalomra, ugyanakkor fontos a folyamatos megfigyelés, hozzátéve, hogy az O139-et már több más országban is kimutatták, és hogy a biztonságos ivóvízzel és megfelelő higiéniával rendelkező helyeken nem valószínű, hogy nagy kolerajárványok törnének ki.



"Valójában a törzs kimutatása azt mutatja, hogy a szakhatóság dolgozik és ellenőriz, ami csak pozitívumként értékelhető".



Wuhan egyelőre nem közölte a baktérium forrását a diák és a minták esetében, illetve nem közölt részleteket a forrás nyomon követésének előrehaladásáról.



A WHO szerint 2020-ban a betegség 24 országban 857 ember halálát okozta, de a valós szám vélhetően sokkal magasabb.