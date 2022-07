Energiaválság

Fűtsd magad, ne a házad - így élheted túl a telet 15 ℃-os beltéri hőmérséklettel

Milyen magasra tegyük fel a fűtést télen? Ha van gáz vagy villany és bírjuk is a számlákat fizetni, miközben teszünk az ökológiai hatásokra, akkor az Egészségügyi Világszervezet arra biztat, hogy tartuk melegen a házat. Ők legalább 18 fokos beltéri hőmérsékletet ajánlanak, kijelentve, hogy ennél alacsonyabb hőfok melllett egészségügyi kockázatokkal kell számoli.



Ezen utasítások alapján bárki kérsztetést érezhet arra, hogy feljebb tekerje a termosztátot. Mielőtt azonban az energiaárak emelkedése közepette a számla-sokkra készülnénk, fontoljuk meg a másfajta megközelítést. Vannak, akik pozitívan viselik a hideget, mások pedig pánikszerűen néznek szembe a mély téllel. A különböző pszichológiai reakciókat figyelembe véve nagyon is elképzelhető, hogy az emberek egészségi állapota szintén eltérően reagál egy ilyen helyzetre.



Elvileg elkerülhető, hogy az egész házat 18 ℃-ra fűtsük, hogy meleg maradjon. Ha a jéghideg otthont egyfajta kihívásnak tekintjük, örülhetünk a modern barlangunkban, hiszen még mindig több lehetőségünk és esélyünk van, mint valaha volt az emberiség történelmében.

Melegen maradni egy hideg házban

Márpedig azt mondják, az alacsonyabb szobahőmérsékleten való kényelmes élet nem lehetetlen. Az olyan hagyományos módszerek, mint a több réteg ruházat és a testmozgás mellett ma már kiváló készülékek is léteznek a hideg elleni védekezésre. Joggal váltak népszerűvé a személyi fűtőeszközök, például az elektromos takarók, amelyek a környezeti levegő helyett a testet melegítik.



Ezek az új eszközök állítólag rendkívül hatékonyak. A canberrai energiahatékonyságért rajongó David Southgate úgy találta, hogy ha a levegő fűtése helyett ezeket az eszközöket használja, akkor 95%-kal csökkentheti fűtésszámláját.



Állítólag, a megfelelő ruházat elviselhetővé teszi a 15 ℃-os hőmérsékletet. Sőt, azt mondják, a meleg öltözködés nagyobb kockázatot jelent a túlmelegedés szempontjából alacsony aktivitás mellett. Van, aki szerint a saját maga által teremtett meleg sokkal jobb, mintha a mesterségesen szolgáltatott melegre hagyatkoznánk. Az ember elkezdi észrevenni a ruházat termodinamikai tulajdonságait, amelyeket soha nem értékelne, ha egy termosztátra hagyatkozna.



Ha csuklyás köpenyt visel valaki, nemcsak azt tapasztalja, hogy a fülei melegek a takarástól, hanem azt is, hogy a fedetlen arca kipirul. Ez azért van, mert a teste által termelt meleg felfelé áramlik, hogy a csuklya nyílásán keresztül távozzon. Ennek következtében a belélegzett levegő is meleg lesz.



A ruházat esetében a meleget egyszerűen a szigeteléssel tehetjük egyenlővé. A textíliák szigetelő tulajdonságait viszont a vastagságukkal vagy légbefogadó képességükkel értékeljük. Gyakran hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a ruházat kialakítását, amely kulcsszerepet játszik a testmelegnek a szabad bőrre történő továbbításában. A kapucni archetípusát már két évezreddel a termosztát előtt ismerték Görögországban és Rómában. Ezek ma is ugyanolyan hatékonyak.



A köpeny viselése nem fogja felmelegíteni a kezet; de ha a többi testrész meleg - különösen a láb -, akkor a szabadon hagyott kéz a keringés révén sem fog kihűlni. Akit ez nem győzött meg, annak az ujjatlan kesztyűk jelentenek megoldást.



Annál, ahogyan az orvostudomány a 18 ℃ alatti beltéri hőmérsékletet katasztrofizálja, sokkal inkább riasztó ökológiai következményei vannak annak, ha a lakosság azt hiszi, hogy a hidegben automatikusan megbetegszik. A lakossági fűtésből származó szén-dioxid-kibocsátás jelentős.



Mielőtt elfogadnánk az egészségügyi hatóságok beltéri hőmérsékletre vonatkozó ajánlásait, tudnunk kell, hogy a tudomány foglalkozott-e a hideggel kapcsolatos különböző kutatásokkal.



A jövőbeni kutatásoknak különbséget kell tenniük aközött, hogy a hűvös szobában tartózkodó emberek fáznak és kényelmetlenül érzik magukat, vagy a hideg ellen számos gyakorlati intézkedés ellenére is szenvednek.

E változók hatásának megértése sürgős, mert a jelenlegi hiteles útmutatások arra kényszerítenek bennünket, hogy a kelleténél jobban fűtsük a házainkat. A világ nagy részén ez a fosszilis tüzelőanyagok elégetését jelenti - már ha egyáltalán van ebből.