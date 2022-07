Pandémia

Kolerás esetről számolt be a Wuhan Egyetem

Hétfőn megerősítettek egy kolerás esetet a kínai Wuhan városában - az első dokumentált Covid-fertőzés helyszínén -, és most intézkedéseket hoztak egy esetleges járvány kitörésének megelőzésére.



A kerületi egészségügyi hivatal közleménye szerint, amelyet a Dacheng Wuchang WeChat-fiókján tettek közzé, a Wuhan Egyetem szombat este jelentett egy "hányás és hasmenés, alacsony lázzal kísért" esetet. A tartományi és városi járványvédelmi központok által elvégzett szerológiai vizsgálatok kolerát igazoltak.



"A hatékony diagnózis és kezelés után a beteg állapota kontrollálható, és a tünetek megszűntek" - közölte a hivatal.



Hangsúlyozta, hogy azonnal megtettek minden intézkedést a betegség kitörésének megakadályozására, beleértve a fertőzőtt személlyel érintkezők nyomon követését, a minták gyűjtését és egyes helyszínek lezárását fertőtlenítés céljából.



"Eddig nem találtak új eseteket" - közölte az egészségügyi hatóság, amely egyben arra utasította az egyetemet, hogy legyen éber, ha bármilyen fertőző megbetegedésről van szó a nyáron, és felszólította, hogy javítsa az egyetemi higiéniai normákat.



"A lakosságot arra kérik, hogy figyeljenek oda a személyes higiéniára, végezzenek jó munkát az önellenőrzésben, és ne higgyenek és ne terjesszenek pletykákat" - közölte az egészségügyi hivatal.



A kolerát Kínában a bubópestis mellett az A osztályú fertőző betegségek közé sorolják. A Wuhan Egyetemen észlelt eset a második megerősített fertőzés idén, miután márciusban is találtak egyet. Öt betegnél 2021-ben pozitív volt a kolerateszt, halálesetről nem érkezett jelentés.



A fertőzésről szóló hírek akkor érkeztek, amikor a Covid ismét terjed Kínában.



Az Egészségügyi Világszervezet leírása szerint a kolera "rendkívül virulens betegség, amely súlyos, akut, vizes hasmenést okozhat". Szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed. A legtöbb fertőzött embernek nincsenek tünetei, de egy kisebbségnél súlyos kiszáradással járó akut hasmenés alakulhat ki. A kolera "könnyen kezelhető betegség", de ha nem kezelik, "órákon belül" halálos kimenetelű lehet.



A WHO szerint 2020-ban a betegség 24 országban 857 ember halálát okozta, de a valós szám vélhetően sokkal magasabb.