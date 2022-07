Erdőtűz pusztít a Yosemite Nemzeti Parkban, ezért csütörtökön lezárták a park egy részét a látogatók elől.



A Los Angeles Times jelentése szerint a lángok az erdőnek azon a részén csaptak fel, ahol a híres óriás mamutfenyők állnak, a Mariposa Grove környékén, a park déli részén. A tűz eleinte nyolc hektáron égett, de csütörtök estére a park szóvivőjének tájékoztatása szerint már 60-70 hektárra terjedt át.



A szóvivő elmondta, hogy a park nagy része továbbra is nyitva van, a kirándulók csak a tűz környékén lezárt területre nem mehetnek be.



A tűzoltók a levegőből és a földön is dolgoznak a lángok elfojtásán.



A Yosemite egyik nevezetessége a nemzeti park déli részén található Mariposa Grove, amely körülbelül 500 érett korú óriás mamutfenyőnek ad otthont. A legidősebb a Grizzly Giant nevű fa, melynek korát 1900-2400 évre teszik.

