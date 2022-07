Pandémia

WHO: egyre súlyosabb a majomhimlő veszélye

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) újból összeül, hogy újragondolja, hogy a majomhimlő súlyos közegészségügyi vészhelyzetnek minősül-e, miután 58 országból több ezer fertőzést jelentettek.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerdán újságíróknak elmondta, hogy a szervezet sürgősségi bizottsága még ebben a hónapban összeül, hogy megvitassa a ritka vírust, annak ellenére, hogy júniusban arra a következtetésre jutottak, hogy a majomhimlő nem minősül "nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek".



"A majomhimlővel kapcsolatban továbbra is aggasztó a vírus kiterjedése és terjedése" - mondta, hozzátéve, hogy a WHO munkatársai "követik az adatokat", és hogy a bizottság július 18-ig összeül, hogy a járvány kitörésének alakulásáról szóló friss adatkat elemezze.



Bár Tedros megjegyezte, hogy "a tesztelés továbbra is kihívást jelent", és "nagy valószínűséggel" nagyszámú fertőzés marad felderítetlenül, hozzátette, hogy világszerte 6000 esetet regisztráltak. Mostanra 58 országban észlelték a fertőzéseket, amelyek május óta megduplázódtak.



A jelenlegi járvány epicentruma továbbra is Európa, amely a világszerte ismert esetek mintegy 80%-át teszi ki - folytatta a WHO vezetője, aki arra is figyelmeztetett, hogy a vírus, amely a kontinens néhány országában endémiás, elérte az eddig nem érintett afrikai országokat.



A WHO nem javasolt tömeges oltásokat a majomhimlő ellen, ehelyett a vírus fokozott megfigyelését javasolta, hogy az egészségügyi szolgáltatóknak segítsen a vírus diagnosztizálásában és kezelésében. Ennek ellenére az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és más országok tisztviselői felkészültek az oltások kiosztására, és a Fehér Ház célja, hogy az év végéig közel 2 millió adagot osztanak ki.



A majomhimlő vírusa fertőzött emberekkel, testnedveikkel vagy más szennyezett anyagokkal való szoros érintkezés útján terjedhet. A kezdeti tünetek közé tartozik a láz, fej- és izomfájdalom, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség, és bár a legtöbb fertőzés súlyos betegség nélkül lezajlik, a vírus az esetek kis százalékában halálos kimenetelű.