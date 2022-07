Katasztrófa

A Dolomitokban lezárták a jégcsuszamlástól érintett teljes hegyszakaszt

Minden felvezető utat lezártak kedden az észak-olaszországi Dolomitok legmagasabb hegycsoportja, a Marmolada lejtőin, ahol a múlt hétvégén jégcsuszamlás történt. A hatóságok ötre csökkentették az eltűntek számát.



A hegyoldal lezárását a térség közigazgatási központjának számító Canazei polgármestere, Giovanni Bernard rendelte el.



Úgy nyilatkozott, hogy le akarták állítani a katasztrófaturizmust, mivel a vasárnapi jégcsuszamlást követően a kiránculók továbbra is érkeztek, és többszöri figyelmeztetés ellenére sem lehetett megakadályozni, hogy megközelítsék a baleset helyszínét.



További omlásveszély lehetőségéről beszélt Maurizio Dellantonio, az olaszországi alpesi mentőszolgálat elnöke. "A gleccser többi része is akármelyik percben lezuhanhat" - jelentette ki.



A hegyoldalt borító jégfal állagának ellenőrzése és az esetleges újabb omlásveszély felmérése a kijelölt szakértői csapat feladata, amely kedd estére összegzi eddigi méréseit. A baleset körülményeiről Trento autonóm megye ügyészsége is vizsgálatot indított.



Ezzel egy időben tovább folyik az eltűntek kutatása. Számukat ötre csökkentették, miután több embert sikerült élve, a jégcsuszamlás helyszínétől távolabb megtalálni. Köztük van két francia alpesi hegymászó is, akit korábban az eltűntek között tartottak számon.



Mario Draghi kormányfő vasárnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az eltűntek listáját a katasztrófa helyszínéhez legközelebbi parkolókban hagyott, és azóta is üresen ott maradt gépkocsik alapján igyekeztek összeállítani.



Azóta a rendszámok alapján sikerült azonosítani a tulajdonosokat, akiket - mint kiderült - nem sodorta magával a jéglavina.



Paczolay Máté külügyi szóvivő közölte, hogy nincsenek magyar érintettjei a Marmoladán történt jégcsuszamlásnak: a korábban a helyszínen tartózkodó magyarok jól vannak, és autóikkal együtt már visszatértek Magyarországra.



A továbbra is eltűntként kezelt embereket radarokkal és drónok segítségével kutatják. A helikopterekről készített felvételek szerint a hegyoldalon ruhadarabok kerültek felszínre, a hatóságok azonban nem zárják ki, hogy régebben ott hagyott öltözékekről van szó, amelyek a jégcsuszamlásban előbukkantak.



Az áldozatok száma hét, nyolcan sebesültek meg. Az egyik sérült már elhagyhatta a kórházat. Sikerült azonosítani az egyik, korábban ismeretlen sérültet, akit Treviso kórházában kezelnek: egy harmincéves olasz férfiról van szó.



Canazei polgármestere szombatra gyásznapot hirdetett meg.



A jégtábla a Punta Rocca közelében tört le a Marmolada csúcsához vezető útvonal mentén.



A vasárnap bekövetkezett jégcsuszamlást a rendkívül magas hőmérséklettel magyarázzák: szombaton csúcshőmérsékletet, 10 Celsius-fokot mértek a Marmolada csúcsán.