Világvége

A folyók csaknem fele súlyosan szennyezett gyógyszerekkel

A világ vízfolyásainak megdöbbentő 43,5%-a gyógyszerekkel szennyezett - állítja egy kutatócsoport, amely szerdán tette közzé eredményeit az Environmental Toxicology and Chemistry című folyóiratban.



A Yorki Egyetem munkatársa, Alejandra Bouzas-Monroy vezetésével a kutatók 104 ország 1052 mintáját elemezték, és 23 különböző gyógyszervegyületet találtak a "biztonságosnak" tartott szintet meghaladó mértékben. Ezek között voltak antidepresszánsok, antihisztaminok, benzodiazepinek, fájdalomcsillapítók és stimulánsok.



A helyszínek több mint egyharmadánál (34,1%), ahol több mintát vettek, egynél több helyen találtak "ökológiai szempontból aggályosnak" ítélt gyógyszerkoncentrációt.



Bouzas-Monroy, aki azt állította, hogy a tanulmány "az első globális értékelés" a vízfolyások gyógyszeres szennyezettségéről, arra figyelmeztetett, hogy az embereknek "sokkal többet kellene tenniük azért, hogy csökkentsék ezeknek az anyagoknak a környezetbe történő kibocsátását".



A tanulmány nemcsak a vízben lévő gyógyszereket vette számba, hanem a halakra és a vízi növényzetre gyakorolt hatásukat is. Az olyan gyógyszerek, mint az antidepresszáns amitriptilin és az antipszichotikus karbamazepin, közismerten megváltoztatják a halak enzimaktivitását, míg az antidepresszáns citalopram és a nyugtató diazepam egyaránt megváltoztatja az állatok viselkedését. A metformin nevű cukorbetegség elleni gyógyszer megváltoztatja a halak nemi hormonaktivitását, akárcsak a propranolol nevű vérnyomáscsökkentő gyógyszer. Mindegyiket megtalálták a Bouzas-Monroy és csapata által vizsgált vízfolyásokban.



A gyógyszerek az emberek és az állatok által kiválasztott testi salakanyagokkal, valamint a gyógyszergyártó létesítményekből és farmokról származó szennyvízzel kerülnek a vizekbe. Az amerikai földtani intézet 2002 óta figyeli ezt a problémát az Egyesült Államokban, amikor a vizsgált vízfolyások több mint felében legalább hét vegyi anyagot találtak. A hivatal 2019-ben hasonló mértékű szennyezést talált egy 1120 kútból és ivóvízforrásként használt patakból vett mintában.

Bouzas-Monroy tanulmánya megemlítette a világ vízfolyásait sújtó nem gyógyszeres szennyeződések magas szintjét is, az ipari vegyi anyagoktól és növényvédő szerektől kezdve az olyan nehézfémekig, mint az ólom.



Sok amerikai vízmű nem is méri a gyógyszereket, mivel nem vizsgálták megfelelően az ilyen gyógyszerek nyomokban történő fogyasztásának hosszú távú egészségügyi hatásait az emberekre vagy állatokra. Még akkor is, ha a gyógyszeripari szennyező anyagok helyi élővilágra gyakorolt hatásai széles körben ismertek és elismertek, a környező közösségben kevés motiváció van a cselekvésre.



A fluoxetin, a népszerű antidepresszáns, a Prozac generikus neve, egy olyan gyakori szennyezőanyag a vízfolyásokban (a Bouzas-Monroy által vizsgált minták közül többben is megtalálható), amely a halaknál jelentős viselkedésbeli változásokat okoz, kevésbé teszi őket szexuálisan agresszívvá és kevésbé motiválttá a táplálékvadászatra. A hatás akár három generáción keresztül is fennmaradhat, ami azt jelenti, hogy a populációk még jóval a tisztítás után is érintettek maradnak.



És még akkor is, ha a szennyező anyagokról ismert, hogy ártalmasak az emberekre, mint például a michigani Flintben és környékén található magas ólom- és egyéb fémtartalom esetében, a tisztítás évekig is eltarthat, ha egyáltalán megtörténik.