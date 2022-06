Pandémia

Soha nem látott Meningococcus járvány tört ki az USA-ban

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) és a floridai egészségügyi minisztérium az USA történetének egyik "legsúlyosabb meningococcusos megbetegedését vizsgálja a meleg és biszexuális férfiak körében", és arra buzdítja a polgárokat, hogy oltassák be magukat.



A CDC szerdán kiadott közleményében azt állítja, hogy 2022 áprilisa óta legalább 27 megbetegedés és hat haláleset történt Floridában meningococcus okozta megbetegedés miatt. Ezen esetek közül hat haláleset és 24 fertőzés "férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakat", valamint HIV-fertőzötteket érintett.



A meningococcus okozta betegség magában foglalja az agyhártyagyulladást - az agy és a gerincvelő nyálkahártyájának fertőzését -, valamint a vérmérgezést, és mindkettő gyorsan végzetes lehet. A baktériumok légúti vagy torokváladék, például nyál vagy köpet megosztásával terjednek, és általában hosszabb ideig tartó expozíció szükséges a terjedéshez, azaz csókolózás vagy köhögő ember közelében való tartózkodás.



"A meningococcus betegség bárkit érinthet, és halálos lehet" - figyelmeztetett a CDC, megjegyezve, hogy a meningococcus baktériumoknak három szerocsoportja van, amelyek a legtöbb megbetegedést okozzák az Egyesült Államokban - a B, a C és az Y.



Az ügynökség szerint a Floridában észlelt nagy járvány a C szerocsoportba tartozó baktériumnak köszönhető, amelyet meleg, biszexuális és más, férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében találtak. Az esetek mintegy felét spanyolajkú férfiak körében jelentették. A CDC felszólította ezeket a csoportokat, hogy ha Floridában élnek, vagy oda terveznek utazni, szerezzék be a MenACWY-vakcinát.

Egy másik, ezzel nem összefüggő járványt a B szerocsoportba tartozó baktérium okozott, amelyet három Floridában élő főiskolai és egyetemi hallgató körében találtak, és az egészségügyi tisztviselők azt javasolják, hogy a kampuszon belüli lakásokban élő és diákszövetségben vagy diákszövetségben részt vevő diákok kapjanak MenB vakcinasorozatot.



A meningococcus betegség gyakori tünetei közé tartozik a magas láz, fejfájás, merev nyak, hányinger vagy hányás, illetve a sötétlila kiütés - közölte a CDC, arra buzdítva az embereket, hogy azonnal forduljanak orvoshoz, ha e tünetek bármelyikét észlelik. Arra is figyelmeztetett, hogy a betegség először influenzaszerű megbetegedésként jelentkezhet, de jellemzően sokkal gyorsabban súlyosbodik.



José Romero, a Nemzeti Immunizációs és Légzőszervi Betegségek Központjának igazgatója ragaszkodik ahhoz, hogy "a meningococcus elleni védőoltás a legjobb módja annak, hogy megelőzzük ezt a súlyos betegséget, amely gyorsan halálossá válhat".



"A floridai járvány kitörése és az elkövetkező hetekben az államban megrendezésre kerülő Pride-rendezvények száma miatt fontos, hogy a Floridában élő meleg és biszexuális férfiak beoltassák magukat, és a Floridába utazók beszéljenek egészségügyi szolgáltatójukkal a MenACWY elleni védőoltás beadásáról" - sürgetett Romero.