Tudomány

Gleccserolvadás miatt el kell költöztetni az Everest alaptáborát

Nepál a világ legmagasabb hegycsúcsa, az Everest alaptáborának költöztetésére készül, mert a globális felmelegedés és az emberi tevékenység okozta gleccserolvadás miatt már nem biztonságos.



A tavaszi mászószezonban akár 1500 ember is használja a tábort, amely a gyorsan vékonyodó Khumbu gleccseren terül el. Az új helyszínt alacsonyabb tengerszint feletti magasságon keresik, ahol nincs egész évben jég - közölte egy illetékes a BBC hírportáljával.



"Az áthelyezést előkészítjük, hamarosan az összes érdekelttel elkezdjük a megbeszéléseket. Alapvetően arról van szó, hogy alkalmazkodunk a változásokhoz, amelyeket látunk. A költözés a hegymászásüzletág fenntarthatósága miatt is fontos" - mondta el Taranath Adhikari, a nepáli turisztikai minisztérium egy vezetője.



A tábor jelenleg 5364 méter magasan áll, az új hely 200-400 méterrel alacsonyabb helyre épül - tette hozzá.



A tervek a nepáli kormánynak az Everest-régió turizmusát elősegítő bizottsága javaslatait követik.



A Khumbu-gleccser, mint a Himalája sok más jégfolyama a globális felmelegedés miatt gyorsan olvad, vékonyodik - állapították a Leeds-i Egyetem tudósai 2018-as tanulmányukban.



A gleccser legnagyobb részét sziklatörmelék borítja, de vannak csupasz jégsziklák, ezek olvadása destabilizálja leginkább a gleccsert. Amikor a jégsziklák olvadnak, a tetejükön lévő kövek és törmelék elmozdul, lezuhan, majd vizes helyek is keletkeznek. Sziklaomlásokat és az olvadékvíz mozgását látjuk a gleccsereken, ami veszélyes lehet - mondta Scott Watson, a kutatók egyike.



Az alaptábor közepén lévő patak a hegymászók és a hatóságok szerint évről évre egyre nagyobb területet foglal el.



Azt is elmondták, hogy egyre több hasadék nyílik meg az alaptábor felszínén. A jég mozgásának, a sziklák zuhanásának zaja gyakran hallható.



A tábor költöztetését javasló bizottság vezető tagja, Khimlal Gautam azt mondta, az emberek jelenléte része a problémának. "Azt találtuk például, hogy naponta nagyjából 4 ezer liter vizeletet ürítenek a tábor területén. Ezen kívül nagy tömegű kerozint és gázt égetnek, hogy fűtsenek és főzzenek, ennek mindenképpen hatása van a jégolvadásra" - magyarázta.



A nepáli hatóságok szerint a költöztetés 2024-re fejeződhet be.