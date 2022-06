Klímaváltozás

70 éve nem volt ennyire alacsony a Pó-folyó vízszintje

Az észak-olaszországi Piemont és Lombardia tartomány 125 önkormányzatában életbe lépett a vízfogyasztás korlátozása Pó folyó medencéjét sújtó aszály miatt - jelentette a Corriere della Sera napilap csütörtökön.



Piemontban mintegy száz, Lombardiában 25 településen korlátozzák a vízfogyasztást. Éjszaka a polgármesterek rendelkezése szerint elzárják az ivóvízet.



Torinó térségében további 80 önkormányzat tiltotta be az ivóvíz öntézésre, medencék feltöltésére és járműmosásra való használatát. Máshol megjelentek a vizet osztó lajtos kocsik.



A válsághelyzetet a Pó-folyó medrének kiszáradása okozza: az ország legnagyobb folyójának hetven éve nem volt ennyire alacsony a szintje. A hajózást is korlátozták a folyón.



A Corriere della Sera a Pó-medence vízgazdálkodását ellenőrző hatóság (AdBPo) főtitkárát, Meuccio Bersellit idézte, aki szerint a következő hetekben tovább csökken a már jelenleg is nagyon alacsony vízhozam. A vízhiány problémát jelent nemcsak a mezőgazdaság, hanem a térség energiatermelése számára is.



Súlyosnak nevezte a helyzetet Stefano Lo Russo torinói polgármester, Lombardia kormányzója, Attilio Fontana pedig azt mondta, hogy minél előbb megoldást kell találni, miután több mint 110 napja nem volt csapadék.



A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint az utóbbi hat hónapban majdnem hatvan százalékkal kevesebb hó és eső esett, mint 2006 és 2020 között átlagosan az évnek ugyanebben az időszakában. Ezzel egy időben a hőmérséklet minimum három, de akár öt Celsius-fokkal is emelkedett.



A Pót tápláló több mint 140 kisebb folyó, patak egy része teljesen kiszáradt.



A Pó-alföld Olaszország éleskamrájának számít: a nemzeti agrártermelés harminc százalékát biztosítja, és ebben a térségben tenyésztik az országos állatállomány felét.