Majomhimlő

Uniós biztos: az EU 110 ezer adag oltóanyagot vásárol

Az Európai Unió mintegy 110 ezer adag majomhimlő elleni oltóanyag vásárlására vonatkozó megállapodást írt alá - közölte kedden az Európai Bizottság



Az Európai Bizottság közölte: szerződést kötött a Bavarian Nordic vállalattal a majomhimlő ellen is alkalmazható vakcinájának szállításáról. Mivel a fertőzéses esetek száma folyamatosan növekszik, a megállapodás június végétől elérhetővé teszi az oltóanyagokat valamennyi uniós tagállam, valamint Norvégia és Izland számára - írták. A vakcinákat az EU arányosan juttatja a tagállamok számára, figyelembe véve a járvány által különösen sújtott országokat - tették hozzá.



Közölték: az uniós szinten engedélyezett, jelenleg a felnőttek himlővel szembeni védelmére szolgáló vakcina védelmet nyújt a majomhimlővel szemben is.



A majomhimlő május 18-i, európai megjelenése óta mintegy 900 majomhimlős esetet jelentettek 19 uniós tagállamban, köztük Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Olaszországban, Lettországban, Máltán, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovéniában, Spanyolországban és Svédországban, valamint Norvégiában és Izlandon is.



A majomhimlő-járvány kitörése rámutatott az egységes uniós megközelítés fontosságára a kialakulóban lévő egészségügyi veszélyekre való felkészültség és reagálás terén - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.



Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa kedd reggel, az EU-tagországok egészségügyi minisztereinek luxembourgi találkozójára érkezve azt mondta, hogy a megállapodás értelmében az oltóanyagokat uniós forrásokból vásárolják meg és június végétől szállítják az EU tagállamaiba. Hozzátette, ez lesz az első alkalom, hogy az uniós bizottság úgy fog EU-forrásokat mozgósítani vakcinavásárlásra, hogy aztán az oltóanyagokat szétosztják a tagállamok között.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) június elején közölte, hogy kapcsolatban áll a dániai székhelyű Bavarian Nordic biotechnológiai céggel olyan kísérleti adatok elemzéséről, amelyek alátámaszthatják az Imvanex oltás alkalmazásának engedélyezését a himlőn túl a majomhimlőre is.