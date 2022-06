Világvége

Megfékezték a Spanyolország déli részén pusztító erdőtűz terjedését

Megfékezték a Spanyolország déli részén két napja pusztító erdőtűz terjedését - jelentette be Carmen Crespo, az andalúz tartományi kormány mezőgazdasági tárcavezetője újságíróknak pénteken.



Tájékoztatása szerint a Málagától mintegy 100 kilométerre dél-nyugatra található, Benahavís és Pujerra települések közötti tomboló lángok több, mint háromezer hektárnyi területet emésztettek fel. A tűzoltóknak reggelre sikerült körbe keríteniük a tüzet.



A lángok elfojtásában 250-en vesznek részt, a földi munkálatokat hat légi járművel is segítik, amelyek azonban csütörtökön a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tudtak felszállni.



Az erdőtűz már nem fenyeget lakott területeket, a több, mint kétezer, elővigyázatosságból evakuált ember többsége még az éjjel hazatérhetett, pénteken délután pedig várhatóan a többiek is visszamehetnek otthonukba.



Az oltási munkálatokban csütörtökön megsérült három tűzoltó közül ketten már elhagyhatták a kórházat. Harmadik társuk másodfokú égési sérülései miatt továbbra is ellátásra szorul, de állapota stabil. Sajtóinformációk szerint teste 25 százaléka égett meg.



Az erdőtűz okát még nem sikerült tisztázni.



A régióban tavaly szeptemberben hat napon keresztül lángoltak az erdők, akkor több, mint 9 ezer hektár terület égett le. A hatóságok gyújtogatásra gyanakodtak, de a feltételezett elkövetők ellen végül nem sikerült eljárást indítani.



A spanyol környezetvédelmi tárca adatai szerint idén május végéig 4179 erdőtüzet kellett megfékezniük a tűzoltóknak. A tüzek összesen mintegy 16 ezer hektárnyi területet perzseltek fel.