Százezrek halhatnak meg

ENSZ: nagy éhínség fenyegeti Szomáliát

Hatalmas éhínség fenyegeti Szomáliát, több százezren is meghalhatnak, köztük nagyon sok gyermek - figyelmeztetett az ENSZ Szomáliáért felelős humanitárius koordinátora, akit a Middle East Monitor című, londoni székhelyű hírportál idézett szerdán.



New York-i sajtótájékoztatóján Adam Abdel Mawla azt mondta, hogy az egye súlyosbodó szárazság hétmillió embert érint, s máris több, mint 805 ezren hagyták el otthonaikat.



Hozzátette: nagy valószínűséggel az idei esős évszakban sem lesz megfelelő csapadékmennyiség, így a helyzet 2023 közepéig vélhetően nem változik.



Mintegy 7,1 millió szomáliait, azaz a lakosság csaknem felét fenyegeti élelmiszer-bizonytalanság" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a külföldről behozott élelmiszerek ára 160 százalékkal emelkedett.



Szomáliában emellett csaknem 40 év óta nem volt ekkora szárazság, az ENSZ becslései szerint a csapadékhiány okozta éhínségbe akár 330 ezer gyerek is belehalhat.



Szakértők többször figyelmeztettek arra, hogy az ukrajnai háború nyomán elakadó gabonaexport miatt több afrikai országban - köztük Szomáliában - katasztrofálisnak helyzet alakulhat ki.



Ukrajna és Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre. Az ENSZ szerint Afrika 54 országa a búza csaknem felét Ukrajnából és Oroszországból importálja, de a háború miatt a szállítások akadoznak vagy teljesen leálltak.



Oroszország emellett jelentős műtrágya-szállítója is tucatnyi afrikai országnak.