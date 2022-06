Pandémia

Az Egyesült Királyság megemelte a majomhimlő-riasztást

Emelték a majomhimlő veszélyességi szintjét Nagy-Britanniában, és június 8-tól "bejelentendő betegségként" szerepel a törvényben - jelentette be kedden a brit egészségügyi biztonsági ügynökség (UKHSA). A lépés azt jelenti, hogy az angliai orvosoknak értesíteniük kell a helyi hatóságokat, ha olyan beteget észlelnek, akinél a vírus gyanúja felmerül.



"Ez az új jogszabály támogatni fog minket és egészségügyi partnereinket abban, hogy gyorsan azonosítsuk, kezeljük és megfékezzük a betegséget" - mondta Wendi Shepherd, az UKHSA majomhimlővel kapcsolatos incidens igazgatója egy nyilatkozatban.



"Támogat minket továbbá az adatok gyors gyűjtésében és elemzésében, ami lehetővé teszi számunkra, hogy felderítsük a betegség esetleges kitörését, és gyorsan nyomon kövessük a közeli kapcsolatokat, miközben adott esetben védőoltásokat vetünk be a továbbterjedés korlátozása érdekében."



Az új iránymutatás értelmében továbbá a majomhimlővel kapcsolatos NHS-vizsgálat és kezelés mindenki számára ingyenes lesz. Az intézkedés várhatóan arra ösztönzi majd a vírus tüneteit észlelő embereket, hogy jelentkezzenek, beleértve a külföldieket is, akiknek egyébként fizetniük kellene a kezelésért.



A bejelentésre akkor került sor, amikor Nagy-Britannia átlépte a 300 majomhimlős megbetegedés határát. Hétfőn 77 új megbetegedést észleltek az Egyesült Királyságban, túlnyomó többségüket Angliában.



Világszerte a majomhimlős esetek száma már meghaladja az 1000-et, és a betegséget mintegy 29 nem endémiás országban észlelték. Hétfőn az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) is szigorította a majomhimlővel kapcsolatos útmutatásait, 2-es szintűre emelve a riasztást, és felszólítva a lakosságot, hogy "fokozott óvintézkedéseket tegyenek" a betegséggel szemben.