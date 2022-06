Pandémia

Amerikai szakértők két majomhimlőjárvány kitörésére figyelmeztetnek

A majomhimlő vírusa lassan terjed két különálló járványkitörés révén az Egyesült Államokban - közölte a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) a genetikai szekvenálásra hivatkozva. A megbetegedések száma világszerte meghaladta a héten a 700-at, sok esetet Európában észleltek a közelmúltban Afrikába utazók vagy a velük kapcsolatban állók körében.



Egy pénteki sajtótájékoztatón a CDC majomhimlőre szakosodott csoportjának vezetője, Jennifer McQuiston elmondta, hogy az Egyesült Államokban gyűjtött vírusmintáknak több származási helye is van, ami arra utal, hogy az országban több különálló járványkitörés van.



"Nem világos, hogy mindez mit jelent, de valószínű, hogy az elmúlt néhány évben legalább két különböző esetben fordult elő, hogy a majomhimlő vírusa a fenntartott állatról átterjedt az emberekre Nigériában" - mondta, hozzátéve, hogy a kórokozó "valószínűleg emberről emberre történő szoros érintkezés, esetleg intim vagy szexuális kapcsolat révén kezdett terjedni".



Az amerikai egészségügyi tisztviselők összesen 23 fertőzést azonosítottak a legutóbbi esetcsoportban, köztük egy floridai lakost, aki először az Egyesült Királyságban lett pozitív. Péntekig legalább egy esetet észleltek New Yorkban, Pennsylvaniában, Utahban, Virginiában, Washington államban, Kaliforniában, Hawaiin, Coloradóban, Illinoisban és Massachusettsben a CDC szerint. Eddig nem volt haláleset.

Az egészségügyi ügynökség utazási tanácsokat adott ki, amelyekben arra ösztönzi az amerikaiakat, hogy tegyenek óvintézkedéseket a vírus elkerülése érdekében, többek között azt javasolja, hogy viseljenek maszkot, és külföldön tartózkodva kerüljék a vadállatokkal vagy vadhússal való érintkezést.



Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrég megjegyezte, hogy a majomhimlő ellen nem lenne szükség tömeges oltásokra, az amerikai hatóságok ennek ellenére mintegy 1200 adag oltóanyagot és 100 kezelési kúrát juttattak el nyolc államba - közölte Raj Panjabi, a Fehér Ház vezető egészségügyi tisztviselője. További védőoltások beszerzésére is történtek előkészületek, a kormány májusban szerződést írt alá több millió oltás megvásárlására egy európai gyógyszergyártó cégtől.



Afrikán kívül, ahol a betegség endémiás, világszerte közel 800 fertőzést erősítettek meg, többek között Európában, Dél-Amerikában és a Közel-Keleten. Belgium lett az első uniós állam, amely a múlt hónapban négy megbetegedés megállapítása után kötelező karantént rendelt el a vírusfertőzés gyanújával fertőzöttek körében.



Bár ritka, de az Egyesült Államokban már korábban is kimutatták a majomhimlőt: egy texasi lakos tavaly nyáron került kórházba a vírus miatt, miután Nyugat-Afrikába utazott. A WHO szerint 2003-ban több mint 70 esetet igazoltak az Egyesült Államokban, ami az első Afrikán kívüli járvány kitörését jelentette.



McQuiston szerint legalább két, az Egyesült Államokban nemrégiben regisztrált eset szorosan kapcsolódik a tavaly Texasban talált törzshöz, míg a többi inkább egy Európában keringő változatra hasonlít.



A kezdeti tünetek közé tartozik a láz, fej- és izomfájdalom, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség, és bár a legtöbb fertőzés súlyos betegség nélkül lezajlik, a vírus az esetek kis százalékában halálos kimenetelű.