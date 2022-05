Járvány

Az eddigi majomhimlős esetek csak a jéghegy csúcsa - WHO

Az a több száz majomhimlős eset, amelyet az elmúlt hónapban diagnosztizáltak Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Izraelben, az Egyesült Arab Emírségekben és Ausztráliában, csak "a jéghegy csúcsa" lehet - figyelmeztetett pénteken Sylvie Briand, a WHO járványügyi és járványügyi készültségi és megelőzési főnöke egy sajtótájékoztatón.



Briand felvetette, hogy "sokkal több olyan eset lehet, amelyet nem fedeztek fel a közösségekben", mivel a majomhimlő nem jelentkezik azonnal határozott tünetekkel. A fertőzöttek kezdetben influenzaszerű panaszokra, például lázra, izomfájdalmakra és duzzadt nyirokcsomókra panaszkodnak, mielőtt a bárányhimlőre emlékeztető kiütések megjelennének az arcon és a testen. Bár a vírus ellen nincs ismert gyógymód, általában két-négy héten belül visszahúzódik.



Briand annak ellenére, hogy kijelentette, "tudjuk, hogy az elkövetkező napokban még több eset lesz", eltántorította az embereket a pániktól, és hangsúlyozta, hogy "ez nem olyan betegség, ami miatt a lakosságnak aggódnia kellene. Ez nem a Covid vagy más, gyorsan terjedő betegségek közé tartozik". Bár a WHO még mindig próbálja meghatározni a közelmúltbeli majomhimlőjárvány pontos eredetét, semmi jel nem utal arra, hogy az azt okozó vírus mutálódott volna, vagy más módon veszélyesebbé vált volna.



Az ügynökség a múlt héten rendkívüli ülést hívott össze, hogy megvitassa a járvány kitörését, amely a hónap elején kezdődött, valószínűleg az Egyesült Királyságban, olyan személyek körében, akik Nigériába utaztak. A betegség Nyugat- és Közép-Afrikában endémiás, bár a kontinensen kívüli jelenléte ritkának számít.



A WHO tisztviselője, Maria van Kerkhove megerősítette, hogy az Afrikán kívül észlelt esetek többségét férfiakkal szexuális kapcsolatot tartó férfiaknál találták, és a Belgiumban és Spanyolországban kitört járványról szóló korai jelentések az ottani nagy meleg fétisfesztiválokhoz kapcsolódtak. A meleg társkereső alkalmazás, a Grindr a hét elején üzenetet küldött európai és brit felhasználóinak, amelyben figyelmeztette őket a járvány kitörésére, és arra biztatta őket, hogy ha tüneteket tapasztalnak, forduljanak orvoshoz.



A WHO szerint a világ 20 országában több mint 200 esetet diagnosztizáltak, a legtöbbet az Egyesült Királyságban. A múlt héten Belgium lett az egyetlen ország, amely 21 napos kötelező karantént rendelt el a fertőzöttek számára. A WHO európai vezetője, Hans Kluge aggodalmát fejezte ki, hogy a betegség gyorsan terjedhet a nyári fesztiválszezonban, mivel a legtöbb megerősített eset szexuális úton terjed.