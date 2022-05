Világvége

Titokzatos majomhimlőjárvány - ezt kell tudnod róla

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hírek szerint rendkívüli ülést hív össze, mivel egyre több országban fedezik fel a ritka majomhimlő eseteit. Az amerikai kormány már felvásárolt egy lehetséges vakcinát a betegség ellen. Íme, amit eddig tudunk.

Hol van?

A majomhimlő Nyugat- és Közép-Afrika egyes részein terjed, ahol fertőzött vadállatoktól, például patkányoktól, egerektől és mókusoktól lehet elkapni. A hónap elején azonban az Egyesült Királyságban történt egy eset, amely egy olyan beteget érintett, aki "nemrégiben utazott Nigériából" haza. Az egészségügyi hatóságok figyelmét felkeltette a dolog, mert péntek óta már 20 esetet regisztráltak Nagy-Britanniában.



Tovább megbetegedéseket regisztráltak Ausztriában, Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Belgiumban és Svédországban, valamint távolabb, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is.

Mik a tünetek?

A majomhimlő hasonlít az 1980-ban felszámolt emberi himlőhöz, és összetéveszthető a bárányhimlővel. Kezdeti tünetei közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség. A kiütés gyakran az arcon kezdődik, majd átterjed a test más részeire.



A majomhimlő tünetei általában a fertőzést követő egy-két héten belül kezdenek jelentkezni, majd két és négy hét között tartanak. Bár a majomhimlőre nincs ismert gyógymód, a legtöbb beteg meggyógyul, és a WHO becslése szerint a halálozási arány 3-6% körüli.



Több ország egészségügyi tisztviselői megjegyezték, hogy az általuk nyomon követett esetek közül a majomhimlővel kapcsolatos elváltozások túlnyomórészt a férfi betegek nemi szervein jelennek meg, ami a szexuális átvitelre vonatkozó feltételezéseket ad.

Hogyan terjed?

A WHO szerint az emberről emberre történő átvitel jellemzően cseppfertőzéssel vagy a fertőzött beteg bőrelváltozásával való érintkezés útján történik.



Bár korábban nem gondolták, hogy a majomhimlő szexuális úton terjedő fertőzés, az Egyesült Királyságban felfedezett esetek többsége meleg vagy biszexuális férfiaknál fordult elő, míg a spanyol és portugál esetek szinte mindegyike olyan férfiakat érintett, akik más férfiakkal élnek szexuális életet, az ottani egészségügyi hatóságok szerint. A kanadai esetek többsége szintén meleg férfiakat érintett, akárcsak ott is, ahogy történtek további járványkitörések.



"A jelenlegi angliai járványban a meleg vagy biszexuális esetek magas aránya erősen utal a szexuális úton való terjedésre" - jelentette ki kedden Mateo Prochazka, az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének (UKHSA) kutatója. Bár Prochazka figyelmeztetett, hogy a betegség "általában szoros érintkezés útján" is átadható, a meleg és biszexuális férfiaknak az UKHSA azt tanácsolta, hogy legyenek résen, ha "szokatlan kiütések vagy hólyagok jelennek meg az arcon és a nemi szervek területén".

Mit tesznek ellene?

A dán Bavarian Nordic gyógyszergyár kombinált himlő- és majomhimlő elleni vakcinát állít elő. A Jynneos nevű oltást az amerikai gyógyszerhatóság 2019-ben hagyta jóvá, de Európában eddig csak himlő elleni immunizálásra engedélyezték.



A Bavarian Nordic szerdán jelentette be, hogy az amerikai kormány 119 millió dollár értékben rendelt a Jynneos vakcinából fagyasztva szárított adagokat, amelyeket a jövő évtől szállítanak. A kormány teljes szerződése a Bavarian Nordickal 299 millió dollárt tesz ki, amely 13 millió ilyen fagyasztva szárított adagot biztosítana.



Egy nappal később a gyógyszergyár bejelentette, hogy szerződést kötött egy "meg nem nevezett európai országgal" a vakcina (Európában Imvanex néven ismert) szállítására, amelyet a majomhimlő elleni nem előírásszerű használatra alkalmaznak.



Amennyiben a vakcinát a nyilvánosság számára is kiadják, az Egyesült Királyság egészségügyi szakértői azt javasolták, hogy a meleg férfiaknak is fel lehetne ajánlani az oltást egy "célzott bevezetés" keretében.

Nem hangzik mindez ismerősen?

Akik figyelemmel kísérik a híreket, észrevehetik, hogy a világ kormányai nemrégiben eljátszottak egy globális majomhimlő-járvány forgatókönyvével. Egy tavalyi szimulált gyakorlat során a Nukleáris Fenyegetési Kezdeményezés (NTI) és a Müncheni Biztonsági Konferencia modellezte "egy halálos, globális pandémia terjedését, amelyben a majomhimlő vírus egy szokatlan törzse érintett", és amely "több mint hárommilliárd megbetegedést és 270 millió halálos áldozatot követel világszerte".



Következtetésként az NTI több hatalmat és finanszírozást kért az olyan nemzetközi szervezeteknek, mint az ENSZ és a WHO, és azt tanácsolta a kormányoknak, hogy az esetleges járványkitörésekre úgy reagáljanak, hogy vészhelyzeti hatásköröket biztosítanak maguknak, és társadalmi távolságtartást és maszkok viselését írják elő.



Bill Gates oltóanyag-evangelista is többször figyelmeztetett egy lehetséges himlőjárványra, és egy "globális világjárvány munkacsoport" felállítására szólított fel egy ilyen forgatókönyv bekövetkezése előtt. Eközben a G7-országok egészségügyi miniszterei jelenleg Berlinben egy "leopárdhimlő" kitörést szimuláló világjárványgyakorlatot tartanak, miközben egyidejűleg a majomhimlőjárványokról is tárgyalnak.