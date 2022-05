Világvége

Németország brutális globális éhínségre figyelmeztet

A világszerte megugró élelmiszerárak az Oroszország által elkövetett hibrid háborús stratégia következményei - állította Annalena Baerbock német külügyminiszter szombaton a G7-ek találkozóját követően.



Moszkva azonban azonnal visszavágott, és a nyugati szankciókat okolta a kiugrásért.



"Oroszország tudatos döntést hozott arról, hogy az Ukrajna elleni háborút "gabonaháborúvá" változtatja" - erősködött a német miniszter. Ez - állítása szerint - most már számos államot érint, különösen Afrikában.



"Brutális éhínség fenyeget" - mondta.



"Nem szabad naivnak lennünk ezzel kapcsolatban" - figyelmeztetett Baerbock. "Ez nem járulékos veszteség, ez egy tökéletesen szándékos eszköz a jelenleg folyó hibrid háborúban".



Elmondta, hogy a G7-országok alternatív módokat akarnak keresni arra, hogy Ukrajnából a világba gabonát szállítsanak.



A hét elején az amerikai külügyminisztérium tweetelte: "Míg korábban Ukrajna havonta akár ötmillió tonna gabonát is exportált, a szállítások szinte teljesen leálltak az ukrán kikötők Kreml általi blokádja miatt". Washington azt állította, hogy az ilyen intézkedések "milliókat tesznek ki az éhínség veszélyének".



Ukrajna jelenleg mintegy 90 millió tonna mezőgazdasági terméket nem tud exportálni, mivel Oroszország blokkolta az ukrán kikötőket - közölte Denisz Smjjal miniszterelnök a helyi médiával. Az ország a világ élelmiszertermelésének jelentős részét - a napraforgómag mintegy 27%-át, az árpa 5%-át, a búza és a repce 3%-át, a kukorica 2%-át - állítja elő.



Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre. Bár képes a gabonaexportra, a szankciók és saját igényei miatt problémákkal is szembesül.



A német külügyminiszter megjegyzéseire reagálva Moszkva azzal vádolta a Nyugatot, hogy az élelmiszerárak megugrását okozza.



"Az árak a kollektív Nyugat által az Egyesült Államok nyomására bevezetett szankciók miatt emelkednek. Ez az, ha a közvetlen okról beszélünk. Ha ezt nem értjük meg, az vagy ostobaságra, vagy a közvélemény szándékos félrevezetésére utal" - írta Maria Zakharova orosz külügyminisztériumi szóvivő a Telegram-csatornáján.



A diplomata szerint az Ukrajna államiságát fenyegető veszély is a Nyugat műve. "Borbock asszony elődei is benne vannak, akik nemcsak beavatkoztak az ország helyzetébe, hanem kézi vezérléssel modellezték Ukrajna bel- és külpolitikáját" - írta.