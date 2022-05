Világvége

Rejtélyes megbetegedések: gyerekek lesznek hepatitiszesek - egyre több a májátültetés

Az amerikai járványügyi hivatal vizsgálja a gyerekeknél előforduló hepatitiszes esetek hullámát. A fertőzöttek több mint 90%-a kórházba került, 14%-uknak pedig májátültetésre volt szüksége. 2022.05.13 19:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ közölte, hogy 109, kisgyermekeknél előforduló súlyos hepatitiszes esetet vizsgál, és egyelőre nem tud magyarázatot adni a járvány kitörésére. Az esetek, amelyek 90%-a kórházi kezelést igényelt, és amelyek közül öt halálos kimenetelű volt, 25 amerikai államban fordultak elő, míg hasonló járványkitörésekről számoltak be az Egyesült Királyságból és Európából is.



Az érintett gyermekek felének adenovírus-fertőzése is volt, bár a CDC fertőző betegségekért felelős igazgatóhelyettese, Jay Butler csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy az ügynökség nem tudja megállapítani, hogy az adenovírus-e a tényleges ok. Az adenovírusok általában enyhe megfázásos vagy influenzaszerű tüneteket okoznak, de ritkán okoznak hepatitiszt a gyermekeknél, kivéve néhány olyan esetet, amikor a gyermek immunrendszere már legyengült.



"Azt sem tudjuk még, hogy milyen szerepet játszhatnak más tényezők, például környezeti hatások, gyógyszerek vagy más fertőzések, amelyekben a gyerekek esetleg szenvedtek" - folytatta Butler, aki szerint a Covid-19 oltás nem okozta a megbetegedéseket, mivel a kétéves átlagéletkorral az érintett gyerekek többsége túl fiatal volt ahhoz, hogy megkapja az oltást.



Az érintett gyermekek 14%-ának volt szüksége májátültetésre. Öten belehaltak a betegségbe.



Bár a hepatitiszes megbetegedések 25 amerikai államban érintették a gyerekeket, az első jel, hogy valami nincs rendben, a múlt hónapban Alabamából érkezett, amikor a CDC kilenc hepatitiszes esetcsoportot fedezett fel egy és hat év közötti gyerekeknél. A hányástól, hasmenéstől és felső légúti tünetektől szenvedő gyerekek 2021 októbere és 2022 februárja között betegedtek meg.

Az Atlanti-óceán innenső oldalán az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a múlt hónapban jelentette be, hogy "súlyos akut hepatitis" eseteket követett nyomon az Egyesült Királyságban, Dániában, Írországban, Hollandiában és Spanyolországban. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan az érintettek fiatalok voltak, és az ECDC kijelentette, hogy "nem sikerült kapcsolatot találni a Covid-19 vakcinával".



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a fenti országokban, valamint Spanyolországban, Izraelben, Olaszországban, Norvégiában, Franciaországban, Romániában és Belgiumban észlelt megbetegedéseket, és április 23-ig "legalább 169 esetet" számlált. Világszerte a betegek életkora egy hónaptól 16 éves korig terjed, és 10 százalékuknál májátültetésre volt szükség - jegyezte meg a WHO.



A fertőzött gyermekek között nem figyeltek meg közös mintákat az "étel-, ital- és személyes szokások" tekintetében.



Sem a CDC, sem a WHO nem javasolt közegészségügyi intézkedéseket a járványok miatt.



"Tudjuk, hogy ez aggodalomra adhat okot, különösen a kisgyermekek szülei és gondviselői számára. Fontos megjegyezni, hogy a súlyos hepatitisz gyermekeknél ritka" - mondta Butler csütörtökön újságíróknak, és azt tanácsolta a szülőknek, hogy gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik rendszeresen mossanak kezet és kerüljék a beteg embereket.



A WHO "prioritása az, hogy meghatározza ezen esetek okát, hogy tovább finomítsa az ellenőrzési és megelőzési intézkedéseket" - közölte a szervezet.