Világvége

A klímaváltozás okozhatja a jövőbeni világjárványokat

Legalább 15 ezer új, fajról fajra történő vírusátvitelre kerülhet sor a következő 50 évben, mivel a globális felmelegedés a vadon élő állatokat arra készteti, hogy az emberi terület felé vándoroljanak - derül ki egy frissen közzétett tanulmányból. A kutatók arra figyelmeztettek, hogy ezek az állatok olyan betegségeket terjeszthetnek az emberekre, mint a SARS, az Ebola vagy a Zika, a legnagyobb veszélynek Afrika és Ázsia van kitéve.



Bár egyesek szerint a Covid-19 világjárvány valószínűleg laboratóriumban kezdődött, sok tudós úgy véli, hogy a koronavírus először a kínai Wuhan városában, egy "halpiacon" ugrott át az emberekre. Az ilyen piacokat - ahol élő állatokat és húst árulnak egymás mellett - már régóta az állatról emberre történő vírusátvitel gócpontjaiként tartják számon, de a tudósok most arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlatváltozás globális szinten megismételheti a halpiac körülményeit.



A Nature című folyóiratban a héten közzétett tanulmány azt jósolja, hogy a globális hőmérséklet akár két Celsius-fok alatti emelkedése is közelebb hozza egyes vadon élő állatok élőhelyét az emberekéhez, és így az embereket több tízezer, jelenleg a vadonban élő vírussal hozhatja kapcsolatba.



"A legközelebbi analógia valójában a vadon élő állatok kereskedelmében tapasztalható kockázatok" - mondta a kutatás vezető szerzője, Colin Carlson, a Georgetown Egyetem Orvosi Központjának professzora. "Azért aggódunk a piacok miatt, mert az egészségtelen állatok természetellenes kombinációkban való összehozása lehetőséget teremt a fokozatos megjelenési folyamatra - mint ahogyan a SARS a denevérekről a cibetfélékre, majd a cibetfélékről az emberekre ugrott át. De a piacok már nem különlegesek; egy változó éghajlaton ez a fajta folyamat a természetben szinte mindenhol valósággá válik".



A tanulmány előrejelzése szerint a denevérek fogják vezetni az átvitel nagy részét. Ennek oka, hogy a vírusok ismert rezervoárjai, az összes emlősfaj mintegy 20%-át teszik ki, és nagy távolságokra képesek repülni. Mivel Délkelet-Ázsia "a denevérdiverzitás globális gócpontja", a kutatók szerint Délkelet-Ázsia az új vírusátvitel egyik gyújtópontja lesz. Ugyanakkor valószínűleg több mint 3000 emlősfaj vándorol majd új élőhelyekre, és az olyan sűrűn lakott területek, mint az afrikai Száhel-övezet, India és Indonézia, szintén veszélyeztetettek lesznek - írták a kutatók.



A tanulmány több feltételezésen alapul: a világ továbbra is egyre melegebb lesz, az állatok az előrejelzéseknek megfelelően vándorolnak, és az általuk hordozott kórokozók megtalálják a módját annak, hogy megfertőzzék az embert.



"Nem világos, hogy ezek az új vírusok pontosan hogyan hathatnak az érintett fajokra" - mondta Gregory Albery, a tanulmány társszerzője - "de valószínű, hogy sok közülük új kockázatot jelent majd, és új járványok megjelenését táplálja az emberekben".

Még ha a globális felmelegedést a Párizsi Megállapodásban "legrosszabb forgatókönyvként" leírt 2 fokos küszöbérték alatt tartják is, a jövőbeni vírusfertőzések mindenképpen bekövetkezhetnek, figyelmeztetett Carlson csoportja.