Boszniai földrengés: folyamatosan rázkódik a térség - képek

2022.04.22-én péntek éjjel helyi idő szerint 23:07-korA Richter-skála szerinti 5,7 erősségű földrengés pattant ki Bosznia-Hercegovinában Dubrovniktól északra kb. 45 km-re. A földrengést az egész Balkánon érezni lehetett, tudósítók beszámolói szerint Belgrádban, Zágrábban és Szkopjéban, az epicentrumtól több mint 400 kilométeres távolságban is észlelték a nagyjából 20 másodpercig tartó földmozgást. Hazánkban Pécsről, és Komlóról kapott bejelentést az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, hogy érezték. A földrengésnek már nagyon sok erős utórengése volt.

Magyarországon is érezhető volt az a földrengés, amely Bosznia-Hercegovina déli részét rázta meg, egy ember halálát és többnek a sérülését okozva péntek éjjel.

A Balkán-félszigeten gyakran előfordulnak földrengések. Horvátország középső részét 2020 decemberében 6,4-es erősségű földrengés rázta meg, akkor hét ember meghalt, és több száz ház megrongálódott. Ugyancsak komoly károkat okozott 2020 márciusában egy 5,3-es erősségű rengés Zágrábban. Albániában pedig több mint ötvenen haltak meg 2019 novemberében egy 6,4-es erősségű földmozgás következtében.

'One person died and at least three were injured in a strong earthquake that struck Bosnia-Herzegovina on April 22, sending people fleeing their homes.' I certainly am not aware of earthquakes in this region very often. Felt in 3 neighbouring countries. https://t.co/jgDfPyF5hi