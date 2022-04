Állatvédelem

A Föld napja - Visszatért a bagi fekete gólya a Pilisi Parkerdőbe

A fekete gólya egyik ritka madárfajunk, fehér rokonánál sokkal kényesebb a megfelelő élőhelyre és táplálékra, valamint környezetének természetességi állapotára. Magyarországon éppen ezért sokkal kevésbé elterjedt, és így kifejezetten nagy jelentősége van, ha megtelepszik egy-egy helyen, és még nagyobb, ha vissza is tér - közölte a Pilisi Parkerdő Zrt. pénteken az MTI-vel.



Mint írják, a vizes élőhelyek környéki erdőket kedvelő fekete gólya indikátorfajnak is nevezhető. Megjelenése és visszatérése egy területen azt mutatja, hogy az adott élőhely természetességi állapota magasabb szintre emelkedett. Pontosan ez történt az utóbbi időben a Pilisi Parkerdő Valkói Erdészetének kezelésében álló, Bag környéki mocsaras részen. Ide már két évvel ezelőtt visszatért a fekete gólya, és az élőhely stabilitását jelzi, hogy Panyor Diána kerületvezető erdész március végén ismét itt fotózott ilyen madarat. Mindez látványosan bizonyítja, hogy a faj itt megtalálta az életfeltételeinek hosszú távú biztosításához szükséges környezetet.



A Parkerdő területén egyre gyakoribbak az ilyen megfigyelések. Pár évvel ezelőtt két pár is költött egy Pilismarót melletti erdőterületen. A társaság élőhelyfejlesztési programjának köszönhetően egyre több olyan vizes élőhelyet állítanak helyre, amely ideális terület lehet a fekete gólya számára - mutatnak rá a közleményben.



Április 22., a Föld napja ismét ráirányítja a figyelmet a természetes élőhelyek fontosságára. A Budapest környéki állami erdőket kezelő, több mint 65 ezer hektár erdőterületen gazdálkodó és évente mintegy 30 millió látogatót fogadó Pilisi Parkerdő Zrt. számára kiemelt fontosságú az ilyen természetes élőhelyek fenntartása és fejlesztése - hangsúlyozzák a közleményben.