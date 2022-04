Klímaváltozás

A Google a klímaválságra figyelmeztet a Föld napján

A Google nyitólapján látható műholdképek a klímaválságra hívják fel a figyelmet, hogy a Föld napja alkalmából emlékeztessék a felhasználókat az emberi tevékenység éghajlatra és környezetre gyakorolt hatására. 2022.04.22 09:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A műholdfelvételek a Kilimandzsáró csúcsáról eltűnő gleccsereket, a Nagy-korallzátony fehéredését, a németországi erdőirtást és a grönlandi gleccserek olvadását mutatják - számolt be róla a The Guardian.



A mai Google doodle négy gifből áll, amelyeket az Ocean Agency nonprofit szervezet által biztosított műholdfelvételek és fotók alapján készítettek, és amelyek a nap folyamán váltakoznak majd.



A sokkoló felvételek a tanzániai Kilimandzsáró csúcsáról visszahúzódó gleccsereket mutatják 1986 decembere és 2020 között, valamint a grönlandi Sermersooq gleccsereinek olvadását 2000 decembere és 2020 között. Más képek az ausztráliai Nagy-korallzátonyon a Lizard-sziget közelében készültek, és a korallfehéredést ábrázolják 2016 márciusa és 2017 októbere között, továbbá a németországi Elendben zajlott erdőirtást dokumentálják 1995 decembere és 2020 között.



"Szemünk előtt alakul át világunk fizikai megjelenése és élővilága, ezt hangsúlyozzák ezek a képek, ezért nincs vesztegetni való időnk" - fogalmazott Lesley Hughes éghajlati tanácsadó, a sydney-i Macquarie Egyetem biológiaprofesszora a korallfehéredésről szólva.



A Google által közzétett képek a vállalat szerint "arra ösztönöznek mindenkit, hogy ha látszólag apróságot is, de tegyen valamit, ami segít Földünkön".



Hughes szerint a képek jól tükrözik a legutóbbi klímacsúcs jelentését, és fontosak a figyelemfelkeltés szempontjából. Fontosnak tartja, hogy az embereket emlékeztessék rá, csak azért, mert szép nap van, az éghajlatváltozás nem tűnt el.



Az Alphabet, a Google anyavállalata állítása szerint 2007 óta szén-dioxid-semleges, és azt tervezi, hogy 2030-ra már minden adatközpontját teljes egészében megújuló energiával fogja működtetni.