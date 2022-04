Koronavírus-járvány

Szlávik: egyre enyhébb megbetegedést okoz a koronavírus

Úgy tűnik, hogy a koronavírus mutációiban főként a vírus szaporodási képessége módosul, vagyis egyre jobban terjed emberről emberre. 2022.04.21 09:44 MTI

A koronavírus a megjelenése óta folyamatosan gyengül és egyre enyhébb megbetegedést okoz, ezért az a valószínű, hogy előbb-utóbb az influenzához hasonló időszakos vírussá válhat - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Szlávik János hozzátette: úgy tűnik, hogy a koronavírus mutációiban főként a vírus szaporodási képessége módosul, vagyis egyre jobban terjed emberről emberre. Ezzel párhuzamosan azonban enyhül a fertőzés lefolyása.



A szakember az oltás fontosságáról beszélve kijelentette: ma már világos, hogy két oltás nem elegendő az omikron vagy az alvariánsai ellen, tehát szükség van a harmadikra is.



Kérdésre elmondta azt is, hogy a nyaralás előtt érdemes ellenőrizni a célországban érvényes járványügyi szabályokat, hiszen sok országban megkövetelik a két vagy három oltást.



Nagyon sokan kaptak már oltást a világon és sokan vannak azok is, akik átestek a betegségen, ami azt jelenti, hogy az újabb hullám már enyhébb lesz, mint az eddigiek - jelezte.



A gyógyszergyártók ugyanakkor "gőzerővel" dolgoznak olyan új vakcinákon, amelyek egy esetleges hatodik hullám ellen nyújthatnak védelmet - fűzte hozzá.