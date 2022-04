Időjárás

Soha nem látott áradás Afrikában - videó

Rengeteg, több mint 440 halálos áldozata van a Dél-Afrikai Köztársaságon végigsöprő áradásnak, több mint 60 ember pedig eltűnt. Most van az esős évszak, de áradások eddig nem voltak. Most azonban eddig soha nem látott pusztítást végzett a több méteres árvíz. Házakat, autókat, embereket sodort magával a rengeteg víz. Sok helyen sárlavina is pusztított.