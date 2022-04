Sugárveszély

Eltűnt egy nukleáris eszköz - az amerikai hatóságok radioaktív veszélyre figyelmeztetnek

2022.04.16 17:38 ma.hu

Pénteken a pennsylvaniai környezetvédelmi minisztérium (DEP) a lakosság segítségét kérte a "zárt radioaktív anyagforrásokat tartalmazó" mérőeszköz felkutatásához. A közlemény szerint a készülék a pennsylvaniai székhelyű KAKS and Company LLC vállalathoz tartozott, amely építési ellenőrzéssel és talajvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.



A hivatal nem pontosította, hogy pontosan mikor lopták el az autót és a mérőműszert, amelyet "általában az építkezéseken az építési és útalapanyagok tulajdonságainak értékelésére használnak".



"A mérőműszer egy Philadelphiában ellopott járműben volt. Amikor a járművet visszaszerezték, a mérőeszköz már nem volt benne, és valószínűleg eldobták" - áll a közleményben.



A hivatal hangsúlyozta, hogy a mérőműszer általában nem jelent veszélyt. Ha azonban a készülék súlyosan megsérül vagy járművel ütközik, "fennáll a radioaktív forrás károsodásának és a szennyeződés terjedésének lehetősége". Ezért a DEP azt ajánlotta, hogy aki megtalálja a mérőműszert, legyen rendkívül óvatos, ne nyúljon hozzá, és ne tartózkodjon sokáig a közelében, és "azonnal lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal".



Nem ez az első eset, amikor a DEP eltűnt nukleáris eszközökről számol be. 2021 októberében a DEP és az állami rendőrség közreműködött egy hasonló mérőműszer felkutatásában, amelynek tulajdonosa 1000 dolláros jutalmat ajánlott fel a visszaszolgáltatásáért. A jelek szerint a mérőműszer később előkerült.



Hasonló esetekre 2016-ban, 2013-ban és 2010-ben is sor került.