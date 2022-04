Tudomány

Kétszer valószínűbbek az extrém atlanti hurrikánok, mint a nyolcvanas években

Kétszer valószínűbbek most az extrém atlanti hurrikánszezonok, mint a nyolcvanas években egy új kutatás szerint.



A klímaválság szuperviharokat teremt, melyek a parti régiókban életeket és anyagi javakat veszélyeztetnek - idézte a The Guardian online kiadása a tanulmányt.



A Weather and Climate Dymanics című tudományos lapban közzétett munka szerzői megállapították, hogy 1982 óta a klíma összeomlása "döntően hozzájárult" az intenzív hurrikántevékenységhez. A német és svájci kutatók elemzésükben azt írták, hogy a viharok növekvő aktivitása "óriási arányban" írható az óceánok hőmérséklet-növekedésének számlájára.



A tengervíz felszínének melegedése jelentősen hozzájárult a trópusi ciklonidőszak szélsőségesebbé válásához, így a halálos áldozatok számának növekedéséhez, a pusztításhoz és az ezermilliárd dolláros károkhoz, melyet az elmúlt négy évtizedben okoztak - írták a kutatók.



Korábbi kutatások kimutatták, hogy a hurrikánok - melyeket gyakran hívnak ciklonnak, ha a Csendes-óceánon keletkeznek - száma a globális felmelegedés miatt talán nem változik drasztikusan, ám maguk az események intenzívebbek és pusztítóbbak. Akkor tekintenek egy vihart hurrikánnak, ha a szél hosszabb időn át óránként legalább 119 kilométer per órás sebességgel fúj.



A viharok felerősödése, amely során az örvénylő hurrikán energiáját és nedvességtartalmát az óceánból és a légkörből érkező magasabb hő fokozza, a közelmúltban számos katasztrófát okozott. Köztük volt az 5-ös kategóriájú, 2017-es Maria hurrikán, amelynek szele elérte az óránkénti 280 kilométeres sebességet, és óriási pusztítást okozott Puerto Ricóban, valamint a 4-es kategóriájú Florence hurrikán, amelyik egy évvel később az Egyesült Államok keleti partjára csapott le.



Továbbra is nehéz megállapítani, hogy az egyes trópusi viharokban mekkora a szerepe, de az kétségtelen, hogy a klímaváltozás intenzívebb viharokat támaszt - mondta Peter Pfleiderer, a berlini központú Climate Analytics tudósa, a kutatás vezetője.



A héten megjelent egy másik tanulmány is, melyben azt állapították meg, hogy a klíma összeomlása növeli a nagy viharok idején lehulló csapadék mennyiségét, valamint magát a vihart is felerősíti.



A tudósok elemezték a 2020-as hurrikánszezont, melynek idején rekordszámú - 30 - névvel ellátott vihar keletkezett az Atlanti-óceán felett. A tanulmány "visszavetítette" az ipari forradalom előtti időkbe a 2020-as hurrikánszezont egy számítógépes modell segítségével, mely megmutatta, mi történt volna, ha a klímaváltozás nem megy végbe. Megállapították, hogy a globális felmelegedés 11 százalékkal fokozta a több mint háromórás extrém esőzéseket. Azt is megállapították, hogy a part menti települések ma nagyobb veszélynek vannak kitéve a viharos esőzések okozta hatalmas áradások miatt.