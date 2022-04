Világvége

Tavaly rekordmennyiséggel nőtt a légkör metántartalma

Az amerikai kormányzat adatai szerint 2021-ben már a második egymást követő évben nőtt rekordmennyiséggel a légkör metánszintje. 2022.04.08 16:21 MTI

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) megfigyelése szerint a metán koncentrációja a Föld légkörében 2021-ben 17 ppb-vel ugrott meg, ami a legnagyobb éves növekedés az 1983-as modern mérések kezdete óta. Az előző rekordot jelentő, 15,3 ppb-s emelkedés 2020-ban volt.



Míg a fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor kibocsátott szén-dioxid generációkon át megmaradhat a légkörben és hozzájárulhat a globális felmelegedéshez, a metán sokkal rövidebb életű. Üvegházhatású gázként azonban 25-ször erősebb a hő megkötésében, és rövid távon jelentős mértékben hozzájárul a klímaválság kialakulásához. A klímaaktivisták megfogalmazása szerint a metán belobbantja a fáklyát, míg a szén-dioxid fokozatosan melegíti a légkört.



A tudósok szerint a metánszint gyors csökkentése segíthetne megfékezni a katasztrofális globális felmelegedést, de rekordméretű légköri növekedése arra utal, hogy veszélyes mértékben jut a levegőbe az olaj- és gázkitermelés során és a mezőgazdaságból.



"Adataink azt mutatják, hogy a globális kibocsátás továbbra is gyors ütemben, rossz irányba mozog" - figyelmeztetett Rick Spinrad, a NOAA vezetője.



A metán számos forrásból származik, és nem tudni, hogy pontosan mi áll a kibocsátás nagy mértékű növekedése mögött. A NOAA szerint azonban a kibocsátás körülbelül egyharmadáért a fosszilis tüzelőanyag-ipar a felelős, amely az olaj- és gázfúrások közben nagy mennyiségű metánt szivárogtat és éget el.



Az ENSZ napokban kiadott jelentése szerint a metánkibocsátást harmadával kell csökkenteni, ha a világ el akarja kerülni a katasztrofális hőmérséklet-emelkedést.



"A szennyezők rekordnyereségét arra kell fordítani, hogy minden kutat megfelelően lezárjanak és helyreállítsanak, és minden metánszivárgást megszüntessenek" - idézte a The Guardian online kiadása Kassie Siegelt, a Biodiverzitás Központ Éghajlati Jogi Intézetének (Center for Biological Diversity's Climate Law Institute) igazgatóját.



Siegel hozzáfűzte: a metáncsökkentés csak egy része a globális erőfeszítésnek, amelynek célja a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonása és a megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése, hogy az emberiség elkerülje a klímaváltozás okozta katasztrófát.