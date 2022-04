Világvége

WHO: A világ szinte teljes lakossága beteg levegőt lélegez be

Az ENSZ azon szerve, amelynek feladata, hogy a kormányoknak tanácsot adjon a globális közegészségügyi kihívásokkal kapcsolatban, hétfőn frissítette a légszennyezettségi adatbázisát, 2018 óta először. Az új információk szerint a világ lakosságának 99 százaléka a minőségi szabványoknak nem megfelelő levegőt lélegzik be.



A WHO tavaly felülvizsgálta a légszennyezettségre vonatkozó szabványt, hogy hangsúlyozza, sürgősen több kormányzati lépésre van szükség a kérdésben. A WHO a frissítést magyarázó hétfői sajtóközleményében azt állítja, hogy "a bizonyítékok... arra utalnak, hogy számos légszennyező anyag már alacsony szintje is jelentős károkat okoz", és "gyorsan növekszik". A szervezet becslése szerint évente hétmillió haláleset következik be "a környezeti és háztartási légszennyezésnek való kitettségből".



Az új adatbázis további 2000, a levegőminőséget aktívan monitorozó város méréseit tartalmazza. Jelenleg 117 ország több mint 6000 városa vesz részt a tanulmányban.



A WHO megjegyzi, hogy a hozzáadott városok közül 1500 az alacsony jövedelmű és fejlődő országokban található, amelyeket a WHO szerint továbbra is elégtelenül ellenőriznek, és amelyekben még több a levegőminőségi probléma. Így a világ lakosságának rossz minőségű levegőt belélegző része nyilvánvalóan növekedni fog.



A WHO a légszennyezés megfékezésére tett egyéb ajánlások között sürgeti, hogy "gyorsítsák fel az egészségesebb energiarendszerekre való átállást", és gyorsítsák fel az átmenetet "egy olyan világ felé, amely sokkal kevésbé függ a fosszilis tüzelőanyagoktól". Javasolja továbbá a "biztonságos és megfizethető tömegközlekedési rendszereket" és "szigorúbb járműkibocsátási és hatékonysági normákat".



Az ENSZ tagállamai igyekeztek alkalmazni a WHO tanácsait, miközben különböző mértékben javították városaik levegőminőségét. Februárban Franciaország úgy döntött, hogy 2024-ig elhalasztja a személygépkocsikra vonatkozó tervezett tilalmat Párizsban. Korábban már elhalasztotta a 2006, illetve 2011 előtt gyártott gázüzemű és dízelüzemű autókra vonatkozó tilalmat, amelyet jövőre kíván bevezetni.



Eközben Kína a januári holdújévi ünnepségek idején Pekingben a levegőben szálló veszélyes részecskék átlagos koncentrációját köbméterenként mindössze 5 mikrogrammra regisztrálta, szemben a tavalyi ünnepségek idején mért 289 mikrogramm/köbméterrel. A kínai tisztviselők ezt a drasztikus csökkenést a város egész területén elrendelt teljes tűzijáték-tilalommal érték el.