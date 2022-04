Világvége

Akárcsak Az éhezők viadalában - éhinségtervet dolgozott ki az USA

Az amerikai republikánus törvényhozók sürgetik a Biden-kormányt, hogy egy szövetségi természetvédelmi program keretében engedélyezze a gazdáknak, hogy több millió parlagon heverő hektáron termesszenek, mondván, hogy a nagyobb amerikai termés hozzájárulna az élelmiszerárak stabilizálásához és az orosz-ukrán konfliktus közepette az éhínség megelőzéséhez.



Több mint négymillió hektárnyi mezőgazdasági területről van szó, amely jelenleg az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának természetvédelmi tartalékprogramja (CRP) keretében kihasználatlanul áll. A program, amelynek célja a talajminőség javítása és a vadon élő állatok élőhelyének biztosítása, 10 vagy 15 éves szerződések keretében fizet a gazdáknak azért, hogy földjeik egy részét parlagon hagyják.



Marco Rubio (R-Florida) és Cynthia Lummis (R-Wyoming) szenátorok a héten Tom Vilsack mezőgazdasági miniszternek írt levelükben azzal érveltek, hogy a globális élelmiszerellátást megzavaró ukrán válság miatt a gazdáknak büntetés nélkül kellene engedélyezni, hogy a CRP-területeket bevethessék. A szenátorok szerint Afrika, a Közel-Kelet és Dél-Ázsia több tucatnyi országának élelmiszerellátása van veszélyben, mivel a háború sújtotta térségből származó importtól függnek. Ukrajna és Oroszország például jellemzően a globális búzaexport közel 30%-át, a napraforgóolaj-ellátás több mint 80%-át adja.



"A növénytermesztés engedélyezése a CRP földeken kritikus lépés az elmúlt hónapokban az egekbe szökött élelmiszerárak stabilizálásához, és ahhoz, hogy az amerikai termelőknek segítsünk kielégíteni a gabonafélék iránti kielégítetlen globális keresletet, amely emberek tízmillióinak életét fenyegeti, és amely csak rosszabbodhat, ha rövid távon nem foglalkoznak vele kellőképpen" - fogalmaztak levelükben a szenátorok.



Rubio és Lummis felhívása John Boozman szenátor (R-Arkansas), a szenátus mezőgazdasági bizottságának rangidős tagja korábbi kérését követte, hogy engedélyezzék a vetést a CRP-földeken. Vilsack azonban a héten a Nemzeti Gabona- és Takarmány Szövetségnek (NGFA) írt levelében úgy tűnt, hogy elutasítja az ötletet.

"A CRP-földek gyors átállítása növénytermesztésre egyértelműen megvalósíthatatlan" - mondta a mezőgazdasági miniszter, hozzátéve, hogy egy ilyen lépés hosszú távú következményekkel járna az éghajlatra és a talajminőségre nézve is.



Az NGFA és más mezőgazdasági kereskedelmi csoportok a múlt héten felszólították a Biden-kormányzatot, hogy nyissa meg a CRP-földeket a vetés előtt, mondván, nem világos, hogy az ukrán gazdák biztonságosan el tudják-e majd vetni tavaszi veteményeiket, vagy be tudják-e takarítani a hamarosan beérő őszi búzát. "Az Egyesült Államok a világ legjobb minőségű talajaival van megáldva, a világ legjobb gazdáival párosulva" - mondták a csoportok Vilsacknak. "Az USA-nak mindent meg kell tennie a növekvő, éhező népesség élelmezéséért, amelyet most egy valószínűsíthető globális termeléskiesés fenyeget, azáltal, hogy újraértékeli az itthon kihasználatlanul hagyott, létfontosságú termőterületeket."



A nyugati vezetők, köztük Biden és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, elismerték az élelmiszerhiány valószínűségét világszerte. "Nehéz időszak lesz ez a háború és a [Covid-19] világjárványból való kilábalás miatt" - mondta Trudeau csütörtökön újságíróknak.



Az EU állítólag beleegyezett abba, hogy a gazdák a parlagon heverő földeken is termeszthessenek, és 500 millió eurós segélyt különített el erre a célra. Az EU mezőgazdasági területének közel 6%-át általában pihentetik a biológiai sokféleség növelése érdekében.