Világvége

Ezért léptek le ilyen sürgősen az orosz katonák Csernobilból

A csernobili atomerőmű több mint egy hónapos megszállása után számos orosz katona elhagyta a tiltott övezetet - jelentették ukrán illetékesek.



Az Enerhoatom, az ukrán állami atomenergia-üzemeltető csütörtökön arról számolt be, hogy az orosz csapatok két hadoszlopa elhagyta a helyszínt, és a fehérorosz határ felé tart.



"A megszállók szerda reggel jelentették be a létesítmény ukrán személyzetének, hogy elhagyják a csernobili atomerőművet" - írta az Enerhoatom, hozzátéve, hogy kis létszámban még maradtak orosz katonák az atomerőműben.



Távozásuk mérföldkövet jelent Oroszország ukrajnai inváziójában. A csapatok először február 24-én, az invázió első napján léptek be az 1986-os atomkatasztrófa helyszínét körülvevő 1000 kilométeres tilalmi zónába, ami azonnal aggodalmakat keltett egy második, hasonló katasztrófa veszélye és a kiásott nukleáris hulladék szélesebb körű környezeti következményei miatt. Az ukrán kormány az orosz invázió során arról számolt be, hogy az erőmű személyzetét túszként tartják fogva, nem tudják váltani a helyüket és nem tudják követni a szokásos biztonsági protokollt. Egyszer az erőművet teljesen leállították, máskor pedig a tisztviselők arról számoltak be, hogy minden kapcsolatot elvesztettek az ott dolgozókkal.



Bár az erőmű már nem üzemel, a nukleáris hulladékok karbantartásának irányításához szükség van egy csapatnyi alkalmazottra. A nukleáris szakértők mégis arra figyelmeztettek, hogy egy második, az elsőhöz hasonló mértékű csernobili katasztrófa kockázata lényegében nulla.



Ukrajna azonban azt állítja, hogy az orosz erők sugárzásnak kitett dózist kaptak, mivel erődítményeket építettek a tiltott zóna erősen szennyezett Vörös-erdő területén.



"Meg kell jegyezni, hogy megerősítést nyertek azok az információk az erődítményekről és árkokról, amelyeket az oroszok közvetlenül a Vörös Erdőben, az egész elzárt zóna legszennyezettebb területén építettek" - közölte az ügynökség a Telegramon. "Így nem meglepő, hogy a megszállók jelentős sugárdózisokat kaptak, és a betegség első jelére pánikba estek. Ez nagyon gyorsan megnyilvánult. Ennek következtében szinte lázadás tört ki a katonák között, és szinte elkezdtek elmenekülni onnan".