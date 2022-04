Világvége

CIA - kibernetikus telepátián dolgoztak a Szovjetunióban

Három újonnan nyilvánosságra hozott CIA-jelentés 1963-ból és 1964-ből a Szovjetunió érzékszerveken kívüli érzékelés (hatodik érzék, ESP) nyilvánvaló használatát és a "kibernetikus telepátia" kifejlesztésének kísérletét vizsgálta.



A dokumentumok részletezik az egyik ügynök szovjet tudósokkal és egy diákkal folytatott beszélgetéseit a Szovjetuniónak az ESP kifejlesztése iránti érdeklődéséről. E másodkézből származó beszámolók alapján úgy hangzik, hogy a Szovjetunió telepátia fejlesztésére vonatkozó tervei ugyanolyan jól sikerültek, mint Amerika jól dokumentált erőfeszítései. "Jelenleg nincs erre vonatkozóan világos, részletes nyelvi programja" - áll az egyik jelentésben. "Inkább egy általános célt tűzött ki a jövőre nézve, az ESP általános megismerését".



A dokumentumok az információszabadságról szóló törvény jóvoltából kerültek elő a Government Attic nevű átláthatósági oldalon keresztül. Három CIA-jelentésről van szó, egy ügynök beszélgetéseiről, amelyeket egy szovjet kibernetikai kutatóval és egy külföldi cserediákkal folytatott.



Ma a "kibernetika" szót inkább a tudományos-fantasztikus irodalomhoz kötik. Az 1960-as évek elején ez egy tág fogalom volt, amely minden olyan tudományos törekvést lefedett, amelynek célja az emberekben és a gépekben lévő visszacsatolások jobb megértése volt. A tudományterület többek között arra törekedett, hogy kidolgozzon egy keretrendszert az ember és a gép közötti interakciókra. Úgy gondolták, hogy ha minden biológiai kölcsönhatás matematikai keretét meg tudjuk alkotni, akkor azt könnyen átültethetjük a gépekre is.



Ugyanis néhányan az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban is egyaránt úgy vélték, hogy lehetséges teljesen kiiktatni a nyelvet, és telepátián keresztül közvetlen kommunikációt lehet létrehozni az emberek és a gépek között. A CIA-ügynök szovjetekkel folytatott beszélgetései szerint azonban ez nem ment jól a Szovjetunióban.



D. A. Kerminov, a szovjet tudós leírta az egyik kísérletet, amelyben a szovjet kutatók képesek voltak "felvenni" egy zongorázó ember központi idegrendszeri jeleit, majd ezeket az üzeneteket visszasugározni egy másik ember karjaiba, aki korábban soha nem zongorázott. "Ez a személy ekkor képessé vált arra, hogy bonyolult zenedarabot játsszon - sőt, ennek a képességnek egy részét tartós beidegződésként meg is őrizte" - állította Kerminov. Ám amikor további információkat kértek tőle, nem tudott részleteket mondani, vagy publikációkra hivatkozni.

De ez még semmi! "Kerimov azt állította, hogy Vasziljev képes volt nagyon erős ESP-t (érzékszerveken kívüli érzékelés) demonstrálni bizonyos alanyoknál, de csak bizonyos személyek képesek a "hullámok" fogadására" - írta jelentésében az ügynök. "Az ESP egy része, amelyben Kerminov bevallottan hitt, nem pusztán események kitalálását, hanem jövőbeli véletlenszerű események előrejelzését is magában foglalta."



A beszélgetés előrehaladtával az ügynök a szovjet ideológiáról kezdett kötekedni a tudóssal. "Megkérdeztem Kerminovot, hogyan egyeztethető össze az ESP a marxista materializmussal, mire ő azt mondta, hogy ez a probléma, amivel Vasziljevnek szembe kell néznie - megmutatni, milyen kompromisszumokat jelentenek ezek a "gondolathullámok", vagy bármi is legyen az" - írta a szerző.



"Érdekes volt számomra, hogy bár elég sokat piszkáltam Kerminovot az ESP-vel és a materializmushoz való viszonyával kapcsolatban, ő nem zavartatta magát. Nyilvánvalóan nagyon kevés szkepticizmust táplált ezzel kapcsolatban."



A diákkal folytatott beszélgetés hasonló volt, leszámítva a materializmusról szóló vitákat. A diák szerint a szovjet ESP-kutató egy szélsőséges ember volt, akinek gondot okozott az alapvető tudományos keretrendszer megalkotása annak mérésére, amit bizonyítani próbált.



Az amerikai hadsereg és a CIA is megpróbálta saját ESP és telepátia programjaiban az emberi képességek határait feltárni. Mindegyik program több ezer oldalnyi dokumentumot és lenyűgöző történeteket generált, de nem hozott létre gondolati harcosokat vagy az ember és gép közötti közvetlen kommunikáció módszereit.