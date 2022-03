Világvége

A korábban becsültnél sokkal nagyobb a metánszivárgás az amerikai kőolajipari üzemekben

Az Új-Mexikó államban található olaj- és gázkutakból és csővezetékekből lényegesen nagyobb mennyiségű metán szivárog, mint azt a korábbi adatok mutatták - derült ki a Stanford Egyetem kutatóinak vizsgálatából. A metán köztudottan a globális felmelegedés egyik fő okozója, sokszor erősebb, mint a szén-dioxid.



A Permian-medence felett gyűjtött légi adatok friss elemzése azt mutatja, hogy az ottani olaj- és gázipari létesítmények óránként 194 tonna metánt bocsátanak ki - ez a szám hatszorosa az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség legutóbbi becslésének. A riasztó tanulmányt, amelynek szerzői Yuanlei Chen és Evan Sherwin, az Environmental Science & Technology című folyóiratban tették közzé szerdán.



A két kutató leírta, hogy hitetlenkedtek, amikor először látták a megdöbbentő eredményeket. Dr. Sherwin, aki a Stanford Egyetem energiaforrás-technológia posztdoktori kutatója, a The New York Timesnak elmondta, hogy ő és kollégája "az elmúlt több mint két évet azzal töltötték, hogy ide-oda járkáltak és azon gondolkodtak, hogyan tévedhettek, és beszélgettek a metánnal foglalkozó más szakértőkkel". Megjegyezte, hogy a kezdeti kételyek után a kutatók "rájöttek, hogy ez a legjobb becslésünk a metánkibocsátásról ebben a régióban és ebben az időben, és ezt közzé kell tennünk".



A kutatók minden egyes helyszínen többször is végeztek méréseket, mivel a metánkoncentráció idővel ingadozik, mert a kutak időnként szándékosan kibocsátják a gázt egy szellőztetésnek nevezett folyamat során. Az üvegházhatású gáz azonban az elöregedett vagy hibás berendezések miatt magától is szivároghat.



A tanulmány szerint a metánszivárgások "túlnyomó többségéért" viszonylag kis számú kút felelős, ami azt jelzi, hogy a problémás helyek problémáinak kezelésével a metánkibocsátás általános szintje kordában tartható.



A földgázt hagyományosan "tisztább" energiaforrásnak tekintik más szénhidrogénekhez képest, és az Egyesült Államokban és máshol is a "piszkos" szénről a megújuló energiaforrásokra való áttérés egyik lehetséges alternatívájaként hirdetik. A legújabb tanulmány szerint azonban a földgáz talán mégsem olyan ártalmatlan, mint amilyennek látszik, mivel kitermelése magas metánkibocsátással jár, amelynek felmelegedési potenciálja nagyobb, mint a szén-dioxidé.



A tanulmányt készítő tudósok újságíróknak elmondták, hogy kutatásuk rávilágított arra, hogy az Egyesült Államok más olaj- és gázkitermelő helyein is szükség van hasonló mérésekre, hogy nagyobb rálátást kapjunk. A legújabb kutatás vitathatatlanul az eddigi legkiterjedtebb Amerikában, mintegy 27 000 kútra terjed ki.