Világvége

Újabb globális klímasztrájkot tartott a Fridays for Future mozgalom

Hetedik alkalommal szervezett globális klímasztrájkot a Fridays for Future mozgalom, a világ több mint 700 városában, köztük Budapesten vonultak utcára az emberek pénteken, hogy felhívják a figyelmet az ökológiai és klímaválságra - mondta a Fridays For Future Hungary.



A közlemény szerint több mint 3 éve indult el a Fridays for Future mozgalom, amely fiatalok ezreit mozgósította, hogy kiálljanak a jövőjükért.



Egyre több ember ismeri fel, hogy baj van és változtatni kell, a politikai és gazdasági döntéshozók ugyanakkor továbbra sem kezelik megfelelő komolysággal a problémát. Nem történtek meg azok a szükséges lépések, amelyek azt biztosítanák, hogy a gazdasági profit helyett a természet és az emberek egészsége legyen a legfontosabb érdek - emelték ki a közleményben.



A mozgalom tájékoztatása szerint Budapesten ezren tüntettek. A tüntetésen a Fridays for Future ismertette 12 pontos követelését, egyebek mellett önálló környezetvédelmi minisztérium létrehozását, 2030-ig a hazai üvegházhatású gázkibocsátás 65 százalékos csökkentését, a Paks2 beruházás leállítását kérik, valamint a gazdasági tevékenység és az idegenforgalmi, turisztikai célú nagyberuházások megtiltását a nemzeti parki és Natura 2000-es területen, a dízelüzemű gépjárművek kivezetését 2026-ig, vegyszermentes mezőgazdaságot és az erdőtörvény felülvizsgálatát.



Az ökológiai válság és az oktatás elválaszthatatlan, fontos a következő generációk tájékoztatása és felkészítse a nehézségekre, amikkel szembe kell majd nézniük. Ezt a feladatot csak megbecsült és motivált pedagógusok tudják elvégezni, ezért a Fridays for Future mozgalom kiáll a sztrájkoló tanárok mellett - közölték.