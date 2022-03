Háború

Az USA újabb álláspontja a vegyi fegyverek alkalmazásáról

Az Egyesült Államoknak semmilyen körülmények között nem áll szándékában vegyi fegyvereket bevetni - közölte pénteken újságírókkal Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó. A megjegyzés azután hangzott el, hogy Joe Biden elnök csütörtökön azt mondta: ilyen anyagok orosz bevetése Ukrajnában "kölcsön kenyér visszajár" alapon működne.



Biden kijelentése olyan találgatásokhoz vezetett, hogy az Egyesült Államok katonai beavatkozást hajtana végre Ukrajnában, ha Oroszország vegyi fegyvereket vetne be, akár hagyományos eszközökkel, akár saját vegyi fegyverek bevetésével. Biden, aki eddig kizárta a folyamatban lévő konfliktusba való közvetlen amerikai beavatkozást, hozzátette, hogy "a válaszlépés jellege a bevetés jellegétől függne".



Az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva Sullivan pénteken azt mondta, hogy Biden csak az arányosságra utalt, és hogy "súlyos ára lesz annak, ha Oroszország vegyi fegyvereket vet be".



Biden, Boris Johnson brit miniszterelnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is figyelmeztette Oroszországot, hogy egy ilyen lépésre kemény válaszlépést kapna, bár egyikük sem fejtette ki, hogy mi lenne az.