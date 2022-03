Forgószél

Posztapokaliptikus hellyé vált New Orleans, ahol lecsapott a halálos tornádó - videók

A Katrina hurrikán óta nem láttak ekkora pusztítást New Orleans lakói, amely 2005. augusztus 29-én csapott le rájuk. Most egy nagy, pusztító erejű tornádó szántotta végig New Orleans keleti részét, súlyos károkat és legalább egy ember halálát okozva St. Bernard Parishben. A tornádó egy, a déli országrészben kitört heves zivatarok része volt, és egy hétfői texasi tornádó ostromot követett.