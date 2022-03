Robbanás az ukrán zaporizzsjai atomerőmű területén

A Telegram alkalmazásról származó jelentések azt állítják, hogy az orosz csapatok lőszert robbantottak fel a Zaporizzsja atomerőmű területén.



Az orosz erők a lőszerek "ártalmatlanítását" közvetlenül az erőmű területén, a ZNPP kutatóközpontjának romjai közelében, az az 1-es számú erőműblokk mellett" végezték.



Az ukrán atomenergia-vállalat, az Energoatom közleménye szerint még nem világos, hogy a sugárzás szintje emelkedett-e a robbanás óta.



Oroszország március 4-én vette át az irányítást Európa legnagyobb atomerőműve felett, miután bombatámadás érte.



A fővárostól, Kijevtől mintegy 550 km-re délkeletre, a Dnyeper folyó partján található üzem Ukrajnában az összes villamos energia mintegy 20%-át állítja elő.

Mint írták, a feltételezések szerint az oroszok folytatják a robbantásokat Európa legnagyobb nukleáris létesítményében. A veszélyhelyzet miatt az üzemeltetést végző személyzet elhagyta munkahelyét. Milyen további terrortámadásokra van szüksége a partnerek, köztük a NAÜ-nek a határozott fellépéséhez? - tette fel az Energoatom a költői kérdést.

Energoatom reports that #russian terrorists who seized Zaporizhzhia nuclear power plant blew up ammunition near Unit 1.

UA calls it a terrorist attack & demands that the @iaeaorg intervene immediately.

What are you waiting for? When will NPP be blown up & a new Chornobyl come?