Radioaktív szennyeződés

Nukleáris háború esetén ne használjon hajbalzsamot!

Időről időre változik a lehetősége annak, hogy egy nagyon rövid és pusztító nukleáris háborúba keveredjünk. Így nem csoda, ha a nukleáris háború még mindig mindenki fejében ott van, és az emberek érdeklődése továbbra is a legmagasabb szinten van az iránt, hogy megtanulják, hogyan lehet túlélni egy termonukleáris konfliktust. Sokan tudják, hogyan lehet növelni a túlélési esélyeiket, de csak az általánosabb értelemben, valami fontos viszont mindig kimarad: atomháború esetén ne használjunk hajkondicionálót!



Nehéz elképzelni, hogy a halálra, a kétségbeesésre, a sikoltozó barátokra és családtagokra koncentrálás mellett bárki megáll és elgondolkodik azon, hogy milyen éppen a haja. De azok, akik már felállították a nukleáris bunkerüket és feltöltötték azt ellátmánnyal, balzsamot be ne vigyenek!



"Minden nukleáris eszköz halálos hatást vált ki, amikor felrobban" - olvasható az amerikai Belbiztonsági Minisztérium ajánlásában. Amellett, hogy azt írják, hogy a lehető legtávolabb kell lenni a bombától, azt is megjegyzik, hogy nem szabad kondicionálót használni. Úgy tűnik, ez "megköti a radioaktív anyagot a hajhoz, és megakadályozza, hogy kiöblíthető legyen".



Ehelyett azt javasolják, hogy használjunk sok szappant és vizet, hogy minél több radioaktív részecskét kiöblítsünk.



A tanácsok között szerepel az is, ha a bombák lezuhanásakor szabadtéren vagyunk, akkor vetkőzzünk le.



"Vegye le a ruháját, hogy megakadályozza a radioaktív anyagok szétterjedését" - magyarázzák. "A ruházat külső rétegének eltávolítása a radioaktív anyagok akár 90 százalékát is eltávolíthatja".