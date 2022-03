Háború

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójának nyilatkozata az ukrajnai helyzetről

Ukrajna arról tájékoztatta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy 2022. március 10-én megszakadt minden kommunikáció a csernobili atomerőművel, egy nappal azután, hogy az orosz ellenőrzés alatt álló létesítményben megszűnt minden külső áramellátás - közölte Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója. Mint elmondta, hogy az ügynökség tudomást szerzett azokról a jelentésekről, amelyek szerint az áramellátás mostanra helyreállt a telephelyen, és megerősítést vár.



Korábban a nap folyamán az ukrán szabályozó hatóság azt közölte a NAÜ-vel, hogy a csernobili atomerőmű áramellátását vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosítják. Az ezt követő kommunikációs zavarok miatt azonban már nem tudtak több friss információt szolgáltatni a NAÜ-nek a telephellyel kapcsolatban.



Az ukrán hatóság szerint a kommunikáció megszakadása előtt kapott információk alapján a telephely mindkét elektromos vezetékét megrongálták, és ezzel gyakorlatilag lekapcsolták a hálózatról. A folyamatos áramellátás biztosításához vagy ezeket a vezetékeket kell megjavítani, vagy a két napi üzemanyagot tároló generátoroknak további gázolajszállításokra van szükségük. A dízelgenerátorok a biztonság szempontjából fontos rendszereket, köztük a kiégett nukleáris fűtőelemek, valamint a vízszabályozás és a kémiai vízkezelés rendszereit táplálták - közölte a szabályozó hatóság, hozzátéve, hogy az üzemeltető nem tudott fenntartani néhány funkciót, például a sugárzásellenőrzést, a szellőztető rendszereket és a normál világítást.



Mindazonáltal, a hálózatról való lekapcsolás nem lesz kritikus hatással a telephely alapvető biztonsági funkcióira, ahol különböző radioaktív hulladékkezelő létesítmények találhatók, mivel a kiégett fűtőelemeket kezelő létesítményben a hűtővíz mennyisége elegendő a hőelvezetés fenntartásához áramellátás nélkül is.

A szabályozó hatóság megerősítette ezt az értékelést, és kijelentette, hogy a kiégett fűtőelemek tárolására szolgáló létesítmény biztonsági elemzési jelentése arra a következtetésre jutott, hogy az áramellátás teljes kiesése esetén "nem lesz hatása az alapvető biztonsági rendszerekre", beleértve a vészhelyzeti forrásokból, például dízelgenerátorokból származó áramot is. Az üzemeltető továbbá azt is meg tudta erősíteni, hogy a kiégett fűtőelemek tárolómedencéjének szerkezeteiben és rendszereiben nincsenek károk, és azok eredeti funkciói megmaradnak.



Ha a vészhelyzeti áramellátás is megszűnne, a szabályozó szerint a személyzet számára akkor is lehetséges lenne a kiégett fűtőelemeket tároló medence vízszintjének és hőmérsékletének ellenőrzése. Ezt a munkát azonban a létesítmény szellőzésének hiánya miatt romló sugárbiztonsági körülmények között végeznék. Emellett nem tudnák követni az üzemi sugárvédelmi eljárásokat sem.



A főigazgató aggodalmát fejezte ki a csernobili atomerőmű személyzetének romló és kimerítő körülményei miatt, akiket az orosz erők február 24-i hatalomátvétele előtti nap óta nem tudnak váltani. Elmondta, hogy ez egy létfontosságú biztonsági pillért is veszélyeztet, amely kimondja, hogy "az üzemeltető személyzetnek képesnek kell lennie arra, hogy teljesítse biztonsági és védelmi feladatait, és képesnek kell lennie arra, hogy indokolatlan nyomás nélkül hozzon döntéseket". A stresszes helyzetet tovább fokozza a kommunikáció teljes megszűnése. A telephely korábban e-mailben tudott kommunikálni a szabályozó hatósággal.



Ukrajna működő atomerőműveinek állapotát illetően a szabályozó hatóság közölte, hogy az ország 15 reaktorából nyolc továbbra is üzemel, köztük kettő a zaporizzsjai atomerőműben, három Rivnében, egy Hmelnyickijben és kettő Dél-Ukrajnában. A négy telephelyen a sugárzási szintek normálisak voltak - közölte a hivatal.



A zaporizzsjai atomerőmű telephelyének áramellátási helyzete nem változott. A telephelyen négy nagyfeszültségű (750 kV-os), valamint egy további készenléti állapotban lévő távvezeték van. A négyből kettő megsérült, ezért jelenleg két távvezeték van, plusz egy készenléti állapotban. Az üzemeltető arról tájékoztatta a NAÜ-t, hogy az atomerőmű telephelyen kívüli áramszükségletét egy rendelkezésre álló távvezetékkel is biztosítani lehet. Ezen túlmenően a dízelgenerátorok készen állnak és működőképesek a tartalék áramellátás biztosítására.



Egy másik, ugyanezen erőművet érintő probléma, hogy nem volt lehetséges a tervezett javítások elvégzéséhez szükséges pótalkatrészek, berendezések és szakszemélyzet helyszínre szállítása, így az 1. blokk karbantartási tevékenységét az erőmű üzemeltetési eljárásai által megkövetelt minimális szintre csökkentették.

A főigazgató azt is elmondta, hogy a NAÜ kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal az ukrajnai sugárzásellenőrzési rendszerekkel kapcsolatban.



Ami a csernobili atomerőműben és a zaporizzsjai atomerőműben a nukleáris anyagok és tevékenységek ellenőrzésére telepített biztosítéki rendszerek távoli adatátvitelének elvesztését illeti, a NAÜ nem tudta helyreállítani a kapcsolatot a telepített ellenőrző rendszerekkel.