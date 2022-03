Háború

Pánikban a világ - elvágták a Csernobili atomreaktor hűtését, 48 óra maradt

Update on Chornobyl Nuclear Power Plant:



750 kV ChNPP - Kyiv high-voltage line is currently disconnected due to the damage caused by the occupiers.



As a result, the Chernobyl station and all nuclear facilities in the Exclusion Zone are without electricity. — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 9, 2022

"A tartalék dízelgenerátorok 48 órán keresztül képesek ellátni a csornobili atomerőművet. Ezt követően a kiégett nukleáris fűtőelemek tárolójának hűtőrendszerei leállnak, így a sugárszivárgás fenyegető" - tweetelte Dmytro Kuleba külügyminiszter.



"Putyin barbár háborúja egész Európát veszélybe sodorja. Azonnal abba kell hagynia" - írta Kuleba, és felszólított mindenkit, hogy gyakoroljanak nyomást Oroszországra, hogy engedélyezze a javításokat.



Az ukrán hálózatüzemeltető Ukrenergo azt mondja, hogy a nemzeti nukleáris szabályozó szerint az összes csernobili létesítmény áram nélkül van, a dízelgenerátoroknak pedig 48 órára elegendő üzemanyaguk van. Áram nélkül a "nukleáris és sugárbiztonsági paramétereket" nem lehet ellenőrizni - állítják.



A Csernobilt kiszolgáló távvezeték megrongálódásának oka nem volt azonnal tisztázott, de az eset Oroszország ukrajnai inváziója közepette történt. A helyszín a múlt hét óta orosz csapatok ellenőrzése alatt áll.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

A közösségi oldalakon figyelmeztetések terjednek

W wyniku rosyjskiej agresji uszkodzono linie wysokiego napięcia dostarczaj?ce energię elektryczn? do Czarnobylskiej Elektrowni J?drowej. Uruchomiono dieslowskie generatory, jednak wystarcz? one maksymalnie na 2 dni pracy.

Brak również kontaktu z personelem obiektu. pic.twitter.com/Ptt0jGdikk — Napromieniowani.pl (@napromieniowani) March 9, 2022

UKRAINE STATE NUCLEAR PLANTS OPERATOR SAYS 750KW LINE BETWEEN CHERNOBYL AND KYIV SEVERED || SAYS LACK OF POWER AT CHERNOBYL WILL PREVENT COOLING OF SPENT NUCLEAR FUEL



UKRAINE'S ENERGOATOM SAYS LACK OF POWER AT CHERNOBYL RISKS SENDING RADIOACTIVE SUBSTANCES INTO AIR — First Squawk (@FirstSquawk) March 9, 2022